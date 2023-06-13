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Twitter’ın kurucusundan Türkiye iddiası: O ülkelerle sıraladı

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Sosyal medya platformu Twitter'ın kurucusu olan ve 2021 yılına kadar da CEO olarak görev üstlenen Jack Dorsey dikkat çekici iddialarda bulundu.
Twitter’ın kurucusundan Türkiye iddiası: O ülkelerle sıraladı

Dünyanın en popüler sosyal paylaşım platformlarından biri olan Twitter’ın kurucusu olan ve uzun süre CEO’luk görevini üstlenen Jack Dorsey’nin açıklamaları uluslararası kamuoyunda gündem oldu…

Twitter’ı 2022 yılında Elon Musk’a satan Dorsey, katıldığı bir YouTube kanalında açıklamalarda bulundu. Dorsey, kuruluşundan beri Twitter’ın birçok ülke yönetimi tarafından “kapatılmakla tehdit edildiğini” belirten Dorsey, Hindistan, Nijerya ve Türkiye’de bazı hesapların kısıtlanma kararına uyulmaması durumunda Twitter’a yasak geleceğini söyledi.

Hindistan’ın gazetecilerin ve eylemcilerin sosyal medya kullanımına kısıtlama getirilmesini istediğini söyleyen Dorsey, “Hindistan mesela, ülke genelindeki çiftçilerin protestolarının ve gazetecilerin hükümeti eleştirilerinin paylaşılmaması için talepte bulundu” yorumunu yaptı.

“MAHKEMEYİ GENELDE KAZANDIK AMA…”

Dorsey, Hint yetkililerin kendilerine, “Twitter’ı kapatacağız. Çalışanlarının evlerine baskın yapacağız, eğer kurallara uymazsanız ofislerinizi kapatacağız” dediğini ve çalışanların evlerine gerçekten de baskın yaptıklarını söylerken, “Ve bu Hindistan, demokratik bir ülke” dedi.

Türkiye ve Nijerya hükümetlerinden de benzer bir baskı geldiğini söyleyen Dorsey, “Türkiye de Hindistan’a çok benziyor. Türkiye’den de çok fazla talep geliyor. Türkiye’de onların mahkemelerin mahkemelerinde mücadele ettik ve genelde kazandık. Fakat bizi sürekli kapatmakla tehdit ediyorlardı” ifadesini kullandı.

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