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Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı başlıyor

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MSB, tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamındaki mısır yüklü ilk geminin bu sabah Lübnan'a gitmek üzere Odessa Limanı'ndan hareket edeceğini bildirdi.
Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı başlıyor

Türkiye'nin girişimleri sonucu 22 Temmuz'da Rusya, Ukrayna, Birleşmiş Milletler ve Türkiye tarafından 'Tahıl sevkiyatı' anlaşması İstanbul'da imzalanmıştı.

İlk tahıl gemisinin ne zaman yola çıkacağı da belli oldu.

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından çıkacak tahıl yüklü ilk geminin bu sabah Odesa Limanı'ndan hareket etmesi konusunda mutabık kalındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Bakanlar ve ilgili taraflarla yaptığı görüşmeler ve İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezi’nin yoğun çalışmaları sonucunda tahıl yüklü ilk geminin saat 08.30’da Odesa Limanı'ndan hareket etmesi konusunda mutabık kalındığı belirtildi.

Mısır yüklü Razoni isimli Sierra Leone bayraklı kuru yük gemisinin Lübnan'a gideceği bildirilen açıklamada, "22 Temmuz 2022’de Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan 'Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi' belgesi kapsamında sevkiyat yapacak bu ilk gemiyi takiben diğer gemilerin de belirlenen koridor ve usuller çerçevesinde intikalleri planlanmaktadır" ifadesine yer verildi.

20 MİLYON TON TAHIL

İstanbul'da imzalanan anlaşma ile 20 milyon ton tahılın Ukrayna'nın Odessa, Pivdennyi ve Chornomorsk limanlarından tahliye edilmesi bekleniyor. Tahliye ile birlikte küresel gıda fiyatları da düşecek.

TAHIL YÜKLÜ OLMAYAN GEMİLERE İZİN YOK

Boş gemiler ve tahıl yüklü olmayan gemilerin limanlardan çıkmasına izin verilmeyecek.

İSTANBUL'DAKİ MERKEZDEN KONTROL EDİLECEK

20 milyon ton tahılı dünyaya ulaştıracak koridorun bütün kontrolü İstanbul'da kurulacak merkezde gerçekleştirilecek. Küresel gıda fiyatlarını düşürecek koridorun etkin şekilde çalışması için önlemler alındı.

Buna göre gemilerin takibi uydudan ve İHA'larla yapılacak. Kontroller varış limanında gerçekleştirilecek. Sinyalini kapatan, liman uğrak noktaları konusunda şeffaf bilgi vermeyen gemiler Türk karasularına alınmayacak. Rusya da tahıl ve gübre ihracatı yapabilecek.Sevkiyatın yönetileceği merkez de İstanbul'da. 27 Temmuz'da açılan Müşterek Koordinasyon Merkezi’nde Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri yer alıyor.

 
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