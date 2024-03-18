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Ulaştırma Bakanlığı’na çağrı : T izni kararını gözden geçirin

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Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği Başkanı Fuat Topaloğlu, İtiraz Kurulu’nda T izni şartlarının değiştirilerek kalıcı kamu iznine çevrildiğini iddia ederek, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na kararı gözden geçirme çağrısında bulundu
Ulaştırma Bakanlığı’na çağrı : T izni kararını gözden geçirin

Yazılı açıklama yapan Topaloğlu, Güzelyurt ve Lefkoşa bölgesinde yüzlerce toplu taşıma izni ve onlarca işletmeci bulunduğunu, ayrıcalıklı bazı işletmecilere diğer işletmelerin hakları gasp edilerek, İtiraz Kurulu’nda ‘T izinlerinin’ şartları değiştirilerek kalıcı kamu iznine çevrildiği iddiasında bulundu.

Gizli toplantılar yapıldığını iddia eden Topaloğlu, “Yaşam tabii ki dinamik ve hareket halindedir, ama bu bölgelerdeki adalet yapısı ve iş barışı kökünden sarsılmıştır. Üyelerimiz arasında iş barışını sağlayacak ve hizmet kalitesini oluşturacak ‘ada geneli şirketleşme’ çabası bizler için ütopyaya dönüşmüştür” dedi.

‘Alınan antidemokratik kararlarla birlikte gizli kapaklı hiçbir ilişkiye müsaade etmeyeceklerini’ belirten Topaloğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığının söz konusu iki bölgede aldığı kararı gözden geçirmesini talep etti.

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