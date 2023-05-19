Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ten gençliğe armağan: 19 Mayıs

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, kurtuluş meşalesinin yandığı 19 Mayıs'ı Türk gençliğine armağan etti. Çünkü onun için gelecek, gençlerin omuzlarında yükselecekti.

"Ey Türk Gençliği" sözleri ile başladı Gençliğe Hitabe'ye..

O satırları okurken gözyaşlarına hakim olamadı. Gençlere, en önemli görevi verdi.

"İstiklali siz koruyacaksınız" dedi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün her sözünde, her adımında gençler vardı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün her sözünde gençliğe güven vardı

19 Mayıs 1919, "Ya istiklal ya ölüm" parolasıyla yürütülen Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olarak tarihe geçti. Atatürk, bağımsızlık ve aydınlanma meşalesini yaktığı bugünü gençlere armağan etti. Çünkü onun için gençler bu ulusun geleceği ve ümidiydi. Milli mücadelenin ilk adımı, Atatürk'ün kendisini adadığı bağımsızlığa sahip çıkacak olan gençler için de en özel simge oldu.

Atatürk Türkiye'nin genç evlatlarının, ideallerini takip etmesini istedi. Hep kararlıydı.

"Çanakkale Savaşları'nda lise gençleri bile büyük vatan aşkıyla hayatlarından vazgeçti"

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seyfi Yıldırım, mücadeleyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Kendileri de çok genç olan kurmay grubu tarafından bu mücadele yürütüldü. Ve genç subayların destek verdiğini görüyoruz. 1918'lerdeki kayda göre ümidinin gençlikte olduğunun altını çizmiştir. Çanakkale Savaşlarında lise gençlerinin bile büyük vatan aşkıyla hayatlarından vazgeçtiklerini, gönüllü olarak 15-16 yaşındaki gençlerin bile cepheye koştuklarını görüyoruz. Milli mücadelede de bu şuurunun devam ettiğini görüyoruz. Mustafa Kemal'de bunun verdiği bir şuur var."

Atatürk, Cumhuriyeti gençlere emanet etti

Cumhuriyeti taşıyacak olan gençlerdi Ulu Önder'e göre.

"Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz" dedi. Bu yüzden en büyük eserini gençlere emanet etti. Çünkü onun için çok bedel ödenmişti.

Yıldırım, Atatürk'ün gençlere duyduğu güveni şu sözlerle yorumladı:

"Vatan için hayatlarını ortaya koyan gençler gibi, muasır medeniyet seviyesine çıkma yolunda da çok önemli bir fonksiyon icra edecektir. Nutkunun bu şekilde bitirilmesi başlı başına güçlü bir mesaj taşımaktadır. Hem bilim olarak aklın kullanılması, vatanın, istiklalin korunması noktasında tüm yükü gençlere vermiştir. Çünkü gençlik zinde güçtür."

Atatürk, gençlikle olan bağını hiç koparmadı. Bayramın sahibi gençler, aradan geçen bir asrı aşkın zamana rağmen Büyük Önder'in emanetini onun rehberliğinde geleceğe taşımaya devam ediyor.