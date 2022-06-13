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Uluslararası Af Örgütü: Rusya Harkov'da yüzlerce sivili 'misket bombaları da kullanarak öldürdü'

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Uluslararası Af Örgütü'nün (Amnesty International) Rusya'nın Ukrayna işgali ile ilgili hazırladığı yeni raporda Rusya, Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Harkov kentinde "ayrım gözetmeden yaptığı bombardımanlarla"
Uluslararası Af Örgütü: Rusya Harkov'da yüzlerce sivili 'misket bombaları da kullanarak öldürdü'

yüzlerce sivili öldürmek ve büyük oranda yasaklı olan misket bombalarını kullanmakla suçlandı.

Uluslararası Af Örgütü, Rus güçlerin defalarca 9N210/9N235 tipi misket bombaları ve "parça tesirli mühimmat" kullandığına dair kanıtlar bulunduğunu belirtti.

İçinde birçok küçük mayın bulunduran ve belirli aralıklarla patlayan bombalar, parça tesirli mühimmat kapsamına giriyor.

Amnesty sahada 2 haftadan uzun süren incelemelerinde, en az 62 sivilin öldüğü, 196'sının yaralandığı 41 patlamayı mercek altına aldı. Araştırmada, Rusya'nın sivilleri alışveriş yaptıkları sırada, yemek yardımı beklerken ya da sadece sokakta yürürken, misket bombaları ve hedef gözetmeksizin yapılan saldırılarda öldürdüğü sonucuna varıldı.

Amnesty'nin kıdemli kriz müdahale danışmanı Donatella Rovera BBC'ye yaptığı açıklamada "Bu silahlar hiçbir şekilde kullanılmamalı, bunlar hedef odaklı değil, alansal silahlar. Yıkıcı bir etkileri oluyor ve çok sayıda sivilin ölmesine neden oluyorlar" dedi.

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