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UNICEF, 115 milyon erkeğin çocuk yaşta evlendirildiğini açıkladı

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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, 115 milyon erkeğin çocuk yaşta evlendirildiğini açıkladı.
UNICEF, 115 milyon erkeğin çocuk yaşta evlendirildiğini açıkladı

Açıklamada, “Erken yaşta evlilik, insanların çocukluğunu çalıyor.” ifadesine yer verildi.

UNICEF, 82 ülkeden aldığı verilerle, ilk kez çocuk damatlar hakkında rapor hazırladı.

Rapora göre, dünyada 115 milyon çocuk damat bulunuyor. Bu çocuklardan 5’te 1’i 15 yaşından önce evlendiriliyor.

Orta Afrika Cumhuriyeti yüzde 28 ile en yüksek çocuk damat oranına sahipken, bu ülkeyi yüzde 19 ile Nikaragua ve yüzde 13 ile Madagaskar takip ediyor.

Öte yandan, çocuk yaşta evlendirilen toplam çocuk sayısı ise 765 milyonu buldu.

Şu anda 20-24 yaş aralığındaki 5 kadından 1’i 18 yaşından önce evlendirilirken, bu oranın erkeklerde 30’da 1 olduğu görüldü.

UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore rapora ilişkin yaptığı açıklamada, “Erken yaşta evlilik, insanların çocukluğunu çalıyor.” ifadesini kullandı.

Çocuk damatların, yetişkinlerin sorumluluğunu üstlenmeye zorlandığına işaret eden Fore, “Erken yaşta evlilik, erken yaşta babalığı getiriyor. Bunun yanı sıra, çocuklara aileyi geçindirmek, eğitimi yarıda kesmek ve çalışmak zorunluluğu yüklüyor.”  değerlendirmesinde bulundu.

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