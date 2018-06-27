Ünlü televizyon yıldızı seks kasetini satışa çıkarttı

İngiltere’de oynadığı bir dizi ile adını duyuran 37 yaşındaki televizyon yıldızı Gemma Collins, partneri ile cinsel ilişkiye girerken o anları telefonu ile video çektiğini ve bu videoyu 1 milyon pounda karşılığında satacağını söyledi.

VİDEOLARDAKİ ADAMIN KİMLİĞİ BELLİ DEĞİL

Gemma ayrıca, sakladığı görüntüleri de zaman zaman kendini tatmin etmek için izlediğini söyledi. Gemma, şu anda aynı dizide oynayan James Argent ile ilişki yaşıyor fakat Gemma’nın ilişkiye girdiği adamın kim olduğunu bilinmiyor.

PARAYLA TATİLE ÇIKACAK

Bunu yapma sebebinin ise birlikte olduğu kişiye aşık olduğu için o anı tekrar tekrar görmek istediği olduğunu söyledi. Gemma, parayı alırsa bir yıllık tatile çıkmayı düşünüyor.