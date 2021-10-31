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UNSMIL'den, Libya'daki Seçimlerde 'Adaylık İçin Getirilen Kısıtlamaların' Kaldırılması Çağrısı

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Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya Temsilciler Meclisi'ne (TM), 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık seçimlerinde adaylık için kamuda çalışanlara getirilen kısıtlamaların kaldırılması çağrısında bulundu.
UNSMIL'den, Libya'daki Seçimlerde 'Adaylık İçin Getirilen Kısıtlamaların' Kaldırılması Çağrısı

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu'nun(UNSMIL) internet sitesinde, Libya'daki başkanlık ve parlamento seçimlerine ilişkin açıklama yayımlandı.

Başkanlık seçimlerinde adaylık için kamu görevinde çalışanlara getirilen kısıtlamaların kaldırılması talep edilen açıklamada, seçimler için adaylık başvurularının yapıldığı tarihten itibaren bu kişilerin kamudaki görevlerinin dondurulmasına fırsat verilmesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada, özgür, şeffaf, güvenilir ve kapsayıcı parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin, 24 Aralık'ta eş zamanlı olarak yapılabilmesi için Libya Yüksek Seçim Komisyonunun önerileri de dahil gerekli değişikliklerin yapılması istendi.

Tobruk Temsilciler Meclisinin (TM) çıkardığı ve 12 Eylül'de Libya Yüksek Seçim Komisyonuna teslim edilen başkanlık seçimi kanununun 12. maddesine göre, adayların seçim tarihinden 3 ay önce çalıştıkları kamu görevlerinden ayrılmaları gerekiyor.

Libya Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı İmad es-Sayih, daha önce yaptığı açıklamada, başkanlık ve milletvekilliği seçimlerinin 24 Aralık'ta eş zamanlı yapılmasını öngördüklerini ve adaylık başvurularını kasımın ilk yarısında almayı planladıklarını belirtmişti.

Libya'da seçimler

Seçimler için zaman daralırken, TM ve Devlet Yüksek Konseyinden (DYK) oluşan taraflar, başkanlık ve parlamento seçimlerinin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda bugüne kadar uzlaşı sağlayamadı.

TM Başkanı ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Akile Salih, ilk olarak 8 Eylül'de tek taraflı şekilde başkanlık seçimlerine ilişkin bir kanun çıkardığını açıklamıştı.

Salih'in Mecliste oylamaya sunmadan ve DYK'ye başvurmaksızın çıkardığı bu kanun DYK tarafından reddedilmişti.

Son olarak TM, 4 Ekim'de, tek taraflı çıkardığı diğer bir kanunla, parlamento seçimlerinin başkanlık seçimlerinden bir ay sonra yapılacağını duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler öncülüğündeki Siyasi Diyalog Forumunun Kasım 2020 toplantılarında, her iki seçimin de 24 Aralık'ta yapılmasına karar verilmişti.

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