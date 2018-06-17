“Ürolojide Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sempozyumu” YDÜ’de Gerçekleştirildi…

Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi’nde çok yoğun bir katılımla gerçekleşen, Üroloji alanında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamalarının kullanımı ele alındığı sempozyumda ‘Prostat Kanserinde Güncel Yaklaşımlar” konusu tartışıldı. Üç oturum halinde gerçekleşen, 7 konuşmacı ve 6 oturum başkanının yer aldığı sempozyumda üroloji alanındaki uygulamaların yeni olmasına dikkat çekildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre sempozyum, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon mesleğinin Türkiye’deki kurucu hocalarından olan Yrd. Doç. Dr. Engin Akış’ın Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Mesleği’ndeki 50. yılına ithafken düzenlenen sempozyum, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı, ardından açılış konuşmaları ile devam etti. Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği Başkanı Uzm. Fzt. Sn. Şahveren Çakartaş ile Birlik Üyesi Dr. Fzt. Sn. Özge Özalp sempozyum başkanları olarak yer aldılar.

Yrd. Doç. Dr: Akış: “Prostat Kanseriyle Fizyotreapi ve Rehablitasyon Uygulamaları Değişim Gösteriyor…”

Sempozyum Onursal Başkanı olan Yrd. Doç. Dr. Engin Akış yaptığı açılış konuşmasında, Türkiye ve KKTC’de ilk Ürolojide Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sempozyumu’nda mesleğinin 50. yılı anısına sempozyum onursal başkanlığına davet edilmekten büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek duygularını kelimeler ile ifade edemeyeceğini söyledi. Kıbrıs’ın kendisi için çok özel bir yeri olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Akış, Yakın Doğu Üniversitesi Centre of Excellence ve Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği’ne davetleri için teşekkür etti. Kanserin prevalansının artması ile yaşam kalitesinin öneminin arttığını ve Prostat Kanseri sonrasında Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda kullanılan uygulamalarda da değişim ve gelişimi de beraberinde getirdiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Akış, sempozyumun mesleki gelişime destek sağlayacağını kaydetti.

Şahveren Çakartaş: “Bir İlke İmza Atmaktan Onur Duyuyoruz”

Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği Başkanı Çakartaş, sempozyuma ismini vererek bizleri onurlandıran, 50 yıl önce Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Mesleğini Türkiye’de kurararak bugün bizlerin fizyoterapist olmasını sağlayan, sempozyum onursal başkanı, Yrd. Doç. Dr. Sayın Engin Akış’a şükranları sunarak, sempozyumun gerçekleşmesine büyük destek veren ve bizlere her türlü imkanı sunan, Yakın Doğu üniversitesi Centre of Exellence Başkanı Prof. Dr.Nedime Serakıncı’ya teşekkür ederek bir ilke birlikte imza atmaktan onur duyduklarını söyledi.

Prof. Dr. Serkancı, Fizyoterapistlik Mesleğinin Öneminden Bahsetti…

Centre of Exellence Başkanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı da yaptığı konuşmada, Fizyoterapistlerin hareket ve fonksiyonun çeşitli nedenlerle tehdit edildiği bütün durumlarda yaşam kalitesinin arttırılmasında her geçen gün sayıları artan yaklaşımlarla hizmet verdiklerini söyledi.

Prof. Dr. Serakıncı: “Fizyoterapistlik mesleği, yaralanma, hastalık ve ayrıca yaşlılıkta, ağrı ve fonksiyon bozukluklarına bağlı hareket kısıklığına yol açan sorunların uzman bir hekimin tanısı sonrası fizyoterapiye özgü değerlendirme yöntemlerini kullanarak tedavi yaklaşımlarını planlayıp uygulamaya yönelik bilgi ve beceriyi bir arada kullanarak, sağlık ve yaşam kalitesinin artırılmasında önemli görevleri olan bir meslektir” dedi.

Dünyada ve ülkemizde toplumların bugün ve gelecekteki olası ihtiyaçlarının fizyoterapistlik mesleğinin gelişimini kaçınılmaz kıldığını, her geçen gün bu alanda yeni yaklaşımlar ve tedavi yöntemlerinin bulunarak uygulamaya konulduğunu anlatan Prof. Dr. Serakıncı, “Fizyoterapistler, yataklı tedavi merkezlerinde ve başta ortopedi ve travmatoloji, nöroloji / pediatrik nöroloji, psikiyatri, fizyoterapi ve rehabilitasyon, beyin ve sinir cerrahisi, genel cerrahi, kadın sağlığı, kardiyoloji, kalp damar cerrahisi, göğüs hastalıkları ve yoğun bakım üniteleri olmak üzere birçok klinikte ve hatta üroloji de dahil fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarının yeri bulunmaktadır” diye konuştu.

Prof. Dr. Serakıncı, sözlerinin devamında Türkiye’de ve ülkemizde bir ilk olma özelliği taşıyan sempozyumda ev sahipliği yapmaktan ayrıca Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Mesleği’nde 50. Yılını kutlayan Yrd. Doç. Dr. Sn. Engin Akış’ı sempozyum onursal başkanı olarak konuk etmekten onur duyduklarını söyledi.

Ürolojie Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Alanlarına İlişkin Farklı Konular İrdelendi…

Konuşmaların ardından sempozyum oturumlarına geçildi. Sempozyumda, Doç. Dr. Süha Akpınar “Prostat Kanserinde Güncel Tanı Yöntemleri”, Uzm. Dr. Özgür Altmışdörtoğlu “Prostat Kanserinde Radyoterapi”, Prof. Dr. Ali Ülvi Önder “Prostat Kanserine Cerrahi Yaklaşım”, Yrd. Doç. Dr. Nuriye Özengin “Prostat Cerrahisi Sonrası Üriner İnkontinansta Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Değerlendirme”, Doç. Dr. Serap Özgül “Prostat Cerrahisi Sonrası Üriner İnkontinansta Fizyoterapi ve Rehabilitasyon”, Uzm. Dr. Ahmet Bindayı “Prostat Cerrahisi Sonrası Cinsel İşlev Bozuklukları ve Güncel Tedavi Yaklaşımları ve Uzm. Fzt. Batuhan Dericioğlu “Prostat Cerrahisi Sonrası Cinsel İşlev Bozukluklarında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon” konularında bilgiler paylaştılar.