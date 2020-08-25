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Uyuşturucu Alma,Verme,Tasarruf Davasında 2. Duruşma

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Lefkoşa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan zanlılar Mehmet Dikmen, Hasan Boncuk ve Şengül Akburç, uyuşturucu madde ithal, alma ve verme suçlarıyla dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Uyuşturucu Alma,Verme,Tasarruf Davasında 2. Duruşma

Lefkoşa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan zanlılar Mehmet Dikmen, Hasan Boncuk ve Şengül Akburç, uyuşturucu madde ithal, alma ve verme suçlarıyla dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesinde görev yapan Polis Memuru Serkan Sakallı olayla ilgili bulguları aktardı. Sakallı, Zanlılar Mehmet Dikmen, Hasan Boncuk ve Şengül Akburç’un Kanunsuz Uyuşturucu Madde Alma ve Verme suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Sakallı, Lefkoşa’da, Çağlayan bölgesinde Şehit Albay Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde 21 Ağustos 2020 tarihinde ve saat 17.00 raddelerinde zanlı Mehmet Dikmen’in şüpheli tavırlar sergilemesi üzerine üstünün arandığını kaydederek, yapılan arama sonucunda zanlının üzerinde ve üzerinde Gratis yazan renkli alışveriş çantasının içerisinde pembe naylona sarılmış yaklaşık 150 gram ağırlığında sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare olarak alındığını dile getirdi.Zanlının giymekte olduğu kot pantolonun sol arka cebinde de mavi renk naylona sarılı yaklaşık 5 gram ağırlığında sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunduğunu ifade eden Sakallı, zanlının suçüstü gereği tutuklandığını bildirdi.Sakallı, zanlının gönüllü ifadesinde yakalanmadan yarım saat önce zanlılar Hasan Boncuk ve Şengül Akburç’a 100 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde verdiğini itiraf ettiğine işaret ederek, söz konusu zanlıların Mağusa polis ekipleri tarafından tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığına vurgu yaptı. Zanlıların ikametgâhlarının arandığını dile getiren Sakallı, zanlı Hasan Boncuk’un evinde herhangi bir bulguya rastlanmadığına dikkat çekerken, zanlı Şengül Akburç’un evinde ise 1 adet sarılı halde uyuşturucu maddenin bulunduğunu kaydetti.Sakallı, zanlılar Mehmet Dikmen ve Hasan Boncuk’un gönüllü ifade verdiğini söyleyerek,  zanlı Şengül Akburç’un ise gönüllü ifade vermediğini belirtti.

Polis memuru Serkan Sakallı, verilen ifadelerin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini, biri kadın iki kişinin arandığını, 150 gram senteticcannabionid türü uyuşturucu maddenin arandığını dile getirerek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi adına zanlıların 6 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç TemaySağer soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi adına zanlıların 6 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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