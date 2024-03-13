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Uyuşturucu davasında karar açıklandı... İşte Detaylar...

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Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde uyuşturucu madde suçlarından yargılanan Sami Fehim Fehim, iki yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Uyuşturucu davasında karar açıklandı... İşte Detaylar...

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin verdiği kararı yargıç Barkın okudu.

 Barkın, sanığın 6 Haziran 2023 tarihinde saat 19:15 raddelerinde Marmara Sokak Gönyeli’de şüpheli olarak görülüp durdurulmak istendiğini, polis aracını görünce araçtan inerek kaçmaya başladığını ve yaklaşık 500 metre sonra makul kuvvet kullanılarak yakalandığını belirtti.

Yargıç, sanığın kaçmaya çalışırken de yere attığı poşette 5 gram hintkeneviri bulunduğunu açıkladı. Yargıç, sanığın Yeşilırmak’ta bulunan evinde arama yapıldığını, ikametgahının yaklaşık 100 metre ilerisinde boyları 1 metre ile 1.5 metre arasında olan özel yapılmış sera içerisinde siyah renk plastik saksılarda yetiştirilmiş 13 kök Hint keneviri türü uyuşturucu ile 1 adet vantilatör ve 1 adet yaklaşık 100 metrelik uzatma kablosu bulunarak emare alındığını anlattı.  Yargıç, yapılan soruşturmada sanığın bir şahsa bir gram uyuşturucu sattığının da belirlendiğini açıkladı. Yargıç, sanığı, kendi ikrarı, sunulan olgu ve emareler ışığında, aleyhine getirilen davalardan suçlu bulup mahkûm ettiklerini belirtti. Yargıç, sanığın mahkum olduğu suçun toplum sağlığın çok olumsuz etkileyen ve yaygın suçlardan oluşuna dikkat çekti.  Barkın, sanığın verme suçunu işlemesini aleyhine, sabıkasız, evli ve üç çocuk babası oluşunu lehine değerlendirdiklerini kaydetti.

Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Barkın, oybirliği ile iki yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

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