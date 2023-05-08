Uzman açıkladı: Bu yöntemler metabolizmayı hızlandırıyor

Yapılan bir araştırma, metabolizmayı hızlandırmak ve sağlıklı bir şekilde kilo verebilmek için uygulanabilecek basit adımları belirledi.

Pekin’deki Aberdeen Üniversitesi ve Çin Bilimler Akademisi’nden araştırmacılar, son 40 yılda ABD ve Avrupa’da ortalama metabolik hızın ciddi şekilde yavaşladığını ortaya çıkardılar.

Tıp programı sunucusu Dr. Michael Mosley, “İnsanlar bana sık sık sağlıklı beslenmelerine rağmen kilo almaya devam ettiklerini söylüyorlar ve bunun metabolizmalarının yavaşlamış olmasından kaynaklanıp kaynaklanmadığını merak ediyorlar.” dedi.

Araştırmacıların hesaplamalarına göre, 1980’lerde aynı beden ve şekle sahip insanlara kıyasla erkekler günde yaklaşık 220 kalori, kadınlar ise 122 kalori daha az yakıyor.

Bu, on yıllar boyunca meydana gelen kilo alımının çoğunu açıklamaya yetecek kadar büyük bir düşüş. Peki ortalama metabolik hız neden bu kadar dramatik bir şekilde yavaşladı?

BAZAL METABOLİZMA HIZI DÜŞTÜ

Nature dergisindeki son çalışma için İngiliz ve Çinli bilim insanları, 1980’lerden bu yana Birleşik Krallık, ABD ve Avrupa’da 4.000’den fazla kişinin verilerini incelediler.

Ancak araştırma, genel kanının aksine insanların 1980’lere göre daha aktif hale geldiğini ve daha fazla kalori yaktığını buldu. Bunun yerine, bazal metabolizma hızlarının (yani sadece hayatta kalmak için harcanan) düştüğünü keşfetmeleri bilim insanlarını şaşırttı ve bu da toplam enerji harcamasındaki büyük düşüşü açıkladı.

Bunun bir nedeninin, (doymuş yağlar açısından zengin olan) et ve süt ürünleri tüketimindeki düşüş ve şekerli karbonhidrat içeriği yüksek ultra işlenmiş gıdalardaki artış ile yediklerimizdeki büyük değişiklik olduğuna inanıyorlar. Yıllarca doymuş yağ tüketimini azaltmamız istendi çünkü bunun kalp hastalığı riskimizi azaltması gerekiyordu, ancak bunun kanıtı hiç bu kadar güçlü olmamıştı.

Peki metabolizma hızınızı hızlandırmak için yapabileceğiniz bir şey var mı?

METABOLİZMA HIZLANDIRMAK İÇİN YÖNTEMLER

Dr. Mosley, metabolizmayı hızlandırmak için şunları öneriyor…

“Daha fazla doymuş yağ tüketiyorum ve uyurken bile kasları çalıştırdığı için şınav ve squat gibi direnç egzersizleri yapıyorum.”

“Daha baharatlı yiyecekler yiyorum ve yeşil çay içiyorum. Her ikisinin de metabolizmaya yardımcı olduğu farklı araştırmalarca kanıtlandı.”

“Yaşlandıkça tavsiye edilen daha fazla protein yemek, kasların ve kemiklerin korunmasına yardımcı olduğu için metabolizma hızınızı da artıracaktır, çünkü vücudunuz karbonhidrat oranı yüksek yiyeceklerden daha fazla enerji sindirmek için kullanır.”

“Ve son olarak, bol su ve kafein tüketmek de metabolizmanızı biraz daha hızlandıracaktır.”