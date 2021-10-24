  • BIST 1.479,930
  • Altın 553,18
  • Dolar 9.5897
  • Euro 11.1482
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAUnicredit'ten dolar/TL'de sert güncelleme

Uzmanlardan ailelere uyarı: Çocuğunuzun sosyal medyasını kontrol edin

»
Uzmanlardan ailelere uyarı: Çocuğunuzun sosyal medyasını kontrol edin
Uzmanlardan ailelere uyarı: Çocuğunuzun sosyal medyasını kontrol edin

Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin ellerinden akıllı telefonlar ve tabletler düşmedi. Evde geçirilen süre artınca da sosyal medyada daha fazla zaman geçirildi, sosyal medya bağımlılığı da arttı. Peki bu sorunla karşılaşıldığında ne yapılmalı?

Salgın döneminde öğrenciler evde vakit geçirdi. Cep telefonları, tabletler ve bilgisayarlar daha fazla kullanıldı.

Okulların kapalı olduğu süreçte internetle daha fazla meşgul olan öğrenciler, sosyal medyayı kontrolsüz ve daha aktif kullandılar. Bu durum sonucunda internetin iyi ve kötü yanlarıyla tanıştılar.

Öğrenciler mutsuz, ilgisiz ve öfkeli olabiliyor

Yaşlarına uygun olmayan oyunları oynuyor, videoları izliyorlar.

Bu tablo da çocukları daha mutsuz, ilgisiz, öfke denetimi olmayan bir hale getiriyor.

Çocukluk döneminde ekrana bağlı olarak korku, tırnak yeme, yalnız kalamama, akran zorbalığı gibi durumlar ortaya çıkıyor.

Ergenlik döneminde sosyal medyadaki unsurlar rol model alınıyor

Ergenlik dönemindeki gençler ise sosyal medyadaki unsurları rol model alabiliyor.

Psikolog Şeyma Piştav Satılmış konuyla ilgili şunları söyledi:

"Hem bir kimlik arayışında olma hem gruba dahil olma nedeniyle orada gördüklerini gerçek hayata entegre etmekte hevesli oluyorlar. Ergenlikte gelişimsel olarak risk alıcı davranışlar muhakeme yetenekleri gelişmedikleri için onay almak adına yeni şeyler denemekte hevesli oluyor."

"Aileler, çocuklarının sosyal medyalarını kontrol etmeli"

Ailelerin çocuklarının sosyal medyalarını muhakkak kontrol etmeleri gerektiğini vurgulayan Satılmış, "Çocuk ve ergenlerde farklı yaptırım uygulamak gerekiyor. Çocuklarda daha sınırlı ekran süresi. Daha kontrollü ekran içeriği özellikle çocuklara uygun filtreli seçenekler kullanılır. Ergen çocukları varsa telefondan mahrum bırakmaktansa daha fazla etkileşimsel alanlara yönlendirilebilir" dedi.

Uzmanlar çocuklara 13 yaşından önce telefon alınmaması için aileleri uyarıyor.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güvenliğinizi ve cüzdanınızı riske atan 5 sosyal medya hatası18 Ekim 2021 Pazartesi 15:16
  • Apple, AirPods Pro için servis programı başlattı18 Ekim 2021 Pazartesi 14:46
  • Squid Game toplumsal şiddetin bir aynası mı?18 Ekim 2021 Pazartesi 12:49
  • Jüpiter'e yolculuk: NASA Lucy misyonunu başlattı17 Ekim 2021 Pazar 10:49
  • Twitter, Spaces özelliğini duyurdu15 Ekim 2021 Cuma 21:45
  • Birçok kişi Instagram’ın bu yeni özelliğine pek anlam veremiyor15 Ekim 2021 Cuma 21:30
  • Microsoft devasa hacker saldırılarına karşı koydu15 Ekim 2021 Cuma 21:15
  • Apple Glass için acele etmeyecek15 Ekim 2021 Cuma 21:00
  • Pegasus casus yazılımı dev anlaşmayı iptal ettirdi15 Ekim 2021 Cuma 15:03
  • Küresel çip kıtlığı beklenmedik müttefikler yaratabilir14 Ekim 2021 Perşembe 22:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti