Vadili’de iş aracına göğsünü ve başını sıkıştıran Gölkem Akar ağır yaralandı!

Vadili'de, 25 yaşındaki Gölkem Akar, Boccat isimli iş aracına göğüs ve baş kısmını sıkıştırması sonucu ağır şekilde yaralandı. Akar’ın, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisi sürdüğü açıklandı.
Vadili'de bugün saat 19.00 sıralarında meydana gelen iş kazasında, 25 yaşındaki Gölkem Akar ağır yaralandı. Polisten yapılan açıklamada, Akar'ın, kaldırıldığı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklama şöyle:
“06.04.2024 tarihinde, saat 19.00 sıralarında, Vadili'de ağır vasıta tamir garajında, Gölkem AKAR(E-25), boya işleri yapılmak üzere garaja bırakılan Boccat isimli iş aracının ön kolları ile gövdesi arasında kalan kısmını boyadığı esnada, söz konusu aracın muhtemelen hidrolik koluna dokunması sonucu, o esnada yukarıda bulunan kolların aşağıya doğru hareketi neticesinde araçla kollar arasına göğüs ve baş kısmını sıkıştırması sonucu ağır şekilde yaralanmıştır. İş kazası sonucu yaralanan Gölkem AKAR, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.”
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