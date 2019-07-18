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Vakıflar Örgütü'nde yeni başkan Mustafa Gökmen

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Vakıflar Örgütü'nde yeni başkan Mustafa Gökmen
Vakıflar Örgütü'nde yeni başkan Mustafa Gökmen

Haziran ayında hükümetin değişmesi ile Vakıar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu Başkanlığından istifa eden Ahmet Cenk Musaoğulları ve üyelik görevinden istifa eden 5 kişinin yerine yeni yönetim atandı.

Vakıfar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu’nun yeni oluşumu 1 Temmuz tarihinde Resmi Gazete’de şu şekilde yayımlandı.

Bakanlar Kurulu, değiştirilmiş şekliyle 73/1991 sayılı Vakıar Örgütü ve Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası’nın 11’inci maddesinin (2)’nci fıkrası uyarınca, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden istifa eden Ahmet Cenk Musaoğulları ile üyelik görevinden istifa eden Mehmet Hoca, Cezar Ekinci, Mahmut Kanber, Hande Kayasal Çelikden ve Yeşim Kubilay’dan boşalan başkan ve üyelerin yerine, ilgili yasanın 8’inci ve 9’uncu maddeleri uyarınca, aşağıdaki isimleri belirten kişilerin atanmasına: Yücem Erönen’in ise üyelik görevine devam etmesine ve Vakıfar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu’nun aşağıdaki şekilde yeniden oluşturulmasına karar verdi.

 

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