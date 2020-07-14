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Van Gölü'nde teknenin batması sonucu kaybolan 1 kişinin daha cesedi bulundu

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Van'da 27 Haziran'da göle açılan teknenin batması sonucu kaybolan kişilerden birinin daha cesedine ulaşıldı,ulaşılan ceset sayısı 33'e yükseldi.
Van Gölü'nde teknenin batması sonucu kaybolan 1 kişinin daha cesedi bulundu

Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nden açılan ve bir daha haber alınamayan tekne ile içindeki kişilerin cesetlerinin çıkarılması için Jandarma İç Güvenlik Timleri, Su Altı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Sahil Güvenlik ekipleri sabah saatlerinde bölgeye geldi. 

Hava muhalefeti ve dalga nedeniyle çalışma başlatamayan ekipler, gölün yüzeyinde bir ceset buldu. Böylece ulaşılan ceset sayısı 33'e yükseldi.

Ceset, Van Büyükşehir Belediyesi cenaze araçlarıyla Van Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Arama çalışmalarına yarın devam edilecek.

Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran'da tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.

Bunun üzerine gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ile çevresinde yürütülen arama çalışmalarında tekne Çarpanak Adası açıklarında 106,5 metre derinlikte bulunmuş ve 5 kişi tutuklanmıştı

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