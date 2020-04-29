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Vatan Gazetesi yeniden rafa çıkıyor

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"KKTC'de 10 Gazete kağıt baskılı yayınlarına ara verdi."
Vatan Gazetesi yeniden rafa çıkıyor

KKTC'de 10 Gazete kağıt baskılı yayınlarına ara verdi. Corona  Virüs ile ilgili tedbirler nedeni ile KKTC'de medya sektöründe sıkıntılar doruğa ulaştı.

 

ARA VERDİLER

KKTC'de kağıt basılı olarak yayın yapan ve yayınlarına ara veren gazeteler;

Havadis, Haberci, Vatan,Star Kıbrıs, Kıbrıs Manşet, Volkan Gazetesi, Kıbrıs Postası, Hakikat, Nacak, Haberal Kıbrıslı

Bazı gazeteler İnternet üzerinden dijital olarak yayınlarına devam ediyor.

Diğer yandan Kıbrıs,Yenidüzen, Afrika, Detay, Halkın Sesi,Yeni Bakış, Diyalog gazeteleri hem kağıt  basılı  hem de İnternet üzerinden yayınlarına devam ediyor.

 

VATAN GAZETESİ YENİDEN  RAFTA YERİNİ ALACAK

Basılı gazete yayınlarına ara veren Vatan Gazetesi 1 Mayıs 2020 Cuma günü yeniden raflarda yer almaya hazırlanıyor.

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