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Vatikan’da olay yaratan iddia: ‘Arjantinli Papa’yı devirmeye çalışıyorlar’

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Ilımlı görüşleri nedeniyle "Modern Papa" olarak anılan Arjantinli Papa Francis’i istifaya zorlamak için Katolik Kilisesi'nde gizli bir plan yürütüldüğü iddiaları Vatikan'da bomba etkisi yarattı.
Vatikan’da olay yaratan iddia: ‘Arjantinli Papa’yı devirmeye çalışıyorlar’

Yaklaşık 10 yıldır Katolik Kilisesi'nin başında bulunan ve ılımlı görüşleriyle tanınan Papa Francis'e karşı Vatikan içinde bir yıpratma planı yürütüldüğü iddiası gündem oldu.

İngiliz Telegraph gazetesinin haberine göre, Vatikan'daki muhafazakarlar, ılımlı görüşleri nedeniyle “Modern Papa” olarak anılan Arjantinli Papa Francis'i koltuğundan indirmek için gizli bir plan yürütüyor. Vatikan'dan çeşitli kaynaklara dayandırılan haberde, kapitalizme yönelik eleştirileri ve göçmen yanlısı yorumları nedeniyle Kilise'deki katı muhafazakârların “fazla özgürlükçü” olmakla suçladığı Papa Francis'in gizli plan kapsamında fazla stres sonucu istifa etmesinin amaçlandığı öne sürüldü.

Kaynaklar, planın önceki Papa 16. Benedikt'in geçen hafta hayata veda etmesinin ardından uygulamaya konduğunu, Vatikan'daki bazı kesimlerin Papa Francis üzerindeki stresi artırarak istifa etmesini sağlamaya çalıştığını aktardı.

EŞCİNSELLİK VE KÜRTAJ YORUMLARI OLAY OLMUŞTU

16. Benedikt'in sürpriz istifası sonrasında 2013'te papa seçilen Francis, Katolik Kilisesi'nde uzun yıllardır görülen en ılımlı lider olarak dikkat çekmişti. Papa Francis, Katolik Kilisesi'nin çok katı olduğu eşcinsellik ve kürtaj konusunda nispeten ılımlı açıklamalar yaparak muhafazakarların tepkilerine hedef olmuştu.

Son dönemde sık sık sağlık sorunlarıyla gündeme gelen 85 yaşındaki Papa Francis, bir süre önce istifa mektubunun hazır olduğunu ve sağlık sorunu yaşaması halinde istifa edebileceğini söyleyerek gündem olmuştu.

16. Benedikt, 2013'te 600 yıl sonra Katolik Kilisesi'nde istifa eden ilk papa olmuştu. Benedikt'in ölümünün ardından, kilisede daha muhafazakar bir papa görmek isteyen yetkililerin düğmeye basarak Francis'i istifaya zorlamak için çeşitli yollar denediği ve kilise içinde lobi faaliyeti yürüttüğü belirtiliyor. İtalyan basınına konuşan bir kardinal, “Francis'in muhalifleri azınlıkta olduklarını biliyorlar ve onu zayıflatmaya çalışıyorlar” dedi.

Papa Francis'i son dönemde eleştiren isimler arasında 16. Benedikt'in 19 yıl boyunca özel danışmanlığını yapan Piskopos Georg Gänswein gibi önemli isimler de yer alıyor. Gänswein, bir süre önce Alman basınına yaptığı açıklamada, 16. Benedikt'in halefi Papa Francis'in bazı uygulamalarından rahatsız olduğunu söylemişti.

Vatikan'daki birçok kaynak ise, Katolik Kilisesi içinde yüzyıllardır çeşitli çatışmalar olduğuna, kilisenin hiçbir zaman homojen bir kurum olmadığına dikkat çekiyor.

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