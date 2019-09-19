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Verimli arı sezonuna teşekkür için 'şükür duasına' çıkanlar, arıların saldırısına uğradı

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Verimli arı sezonuna teşekkür için 'şükür duasına' çıkanlar, arıların saldırısına uğradı
Verimli arı sezonuna teşekkür için 'şükür duasına' çıkanlar, arıların saldırısına uğradı

Geçen yıl kurak ve verimsiz bir sezon geçiren Van'daki arıcılar, bu sezonun verimli geçmesinin ardından 'şükür duası' için toplandı. İlçe kaymakamı ve duaya katılanlar, dua sırasında arıların saldırısına uğradı. 

Van Arıcılar Birliği, arıcılık sezonu başlamadan önce verimsiz geçen önceki sezonu değerlendirmek üzere bir araya gelmişti. Van'ın Bahçesaray ilçesinde toplantı yapan arıcılar, mevsim şartlarının zamanında yaşanmamasını ve küresel ısınmayı olumsuz sonuçlara sebep olarak göstermişti. Aynı durumun yaşanmaması için toplanan arıcılar, haziran ayının başında sezonu açarken, 'bal' duasına çıkmıştı. 

Önceki seneye kıyasla verimli bir sezon geçiren arıcılar, bugün 'şükür duası' için toplandı. Şükür duasına Bahçesaray Kaymakamı Muhammet Öztabak, İlçe Müftüsü Mustafa Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Yıldız, İlçe Jandarma Komutan Vekili Başçavuş Abdullah Başer, Van Tarım Müdürü İbrahim Görentaş, Arıcılar Derneği Başkanı Halil Tandoğan ve bazı arıcılar katıldı.

Üzerinde arıcı kıyafeti bulunmayan İlçe Müftüsü Mustafa Kaya dua okuduğu sırada, arıların saldırısı başladı. Telaşa kapılan protokol, toplanılan yerden yaklaşık 100 metre uzaklaştı. Tören, uzaklaşılan noktada sürdü. Duanın ardından katılanlara, kovanlardan bal çıkarılarak ikram edildi. 

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