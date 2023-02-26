Vodafone Park’ta depremzede çocuklar için anlamlı hareket

Beşiktaşlı taraftarlar Antalyaspor maçı öncesi depremzede çocuklar için sahaya atkı ve berelerle birlikte pelüş oyuncaklar attı.

Beşiktaşlı taraftarlar, Antalya maçında depremden etkilenen çocuklar için anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Beşiktaş taraftarı, Dolmabahçe’ye Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzede çocuklar için sahaya atılacak oyuncaklarla geldi.

Depremzede çocuklara moral vermek amacıyla düzenlenen etkinlikte taraftarlar, yanlarında getirecekleri atkı ve bere dışında pelüş oyuncakları (Sert olmayan ve 40 cm’i geçmeyecek ebatlarda) Vodafone Park’ın zeminine attı.

Dolmabahçe’de dakikalar 04.17’yi gösterirken bütün oyuncaklar alkışlar arasında sahaya atıldı.

Pelüş oyuncaklar daha sonra çocuklara hediye edilmek üzere deprem bölgesine gönderilecek.

Karşılaşma öncesi depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için saygı duruşunda bulunuldu ve başlama düdüğünün ardından .. dakika itibariyle bütün oyuncaklar sahaya atıldı.

Cenk Tosun ve Maxim, Beşiktaş taraftarlarının sahaya oyuncak attığı esnada gözyaşlarına hakim olamadı.

HÜKÜMET İSTİFA SESLERİ YÜKSELDİ

Siyah beyazlı bazı taraftarlar maç öncesi olduğu gibi oyuncakların atıldığı sırada da ‘Hükümet İstifa’ diye bağırdı ancak bazı taraflar bu protestoyu ıslıkladı.