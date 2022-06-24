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Volodimir Zelenskiy, Nikos Anastasiadis’e izahatta bulundu

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e izahatta bulundu. Zelenskiy’in Ukrayna'ya insani yardım sağladığı için Kıbrıs'ın güneyine teşekkürlerini sunduğunu yazdı.
Volodimir Zelenskiy, Nikos Anastasiadis’e izahatta bulundu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’in, daha önce Rum Meclisi ile kurduğu telefon bağlantısının kopması konusunda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e izahatta bulunduğu belirtildi.

ZELENSKİY, ANASTASİADİS'İ UKRAYNA'YA DAVET ETTİ

Alithia gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in sosyal medya hesabındaki açıklamasına dayanarak Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştüğünü, Zelenskiy’in ülkesine insani yardım sağladığı için Güney Kıbrıs’a teşekkürlerini sunduğunu yazdı.

Habere göre Zelenskiy, Rum Meclisi ile kurulan bağlantının teknik bir hatadan dolayı kesildiğini Anastasiadis’e iletirken, mümkün olduğu zaman da Ukrayna’yı ziyaret etmesi için  Anastasiadis’e davette bulundu.

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