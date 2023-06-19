WHO’dan Sudan’da salgın hastalıklar konusunda acil uyarı

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) yaptığı açıklamaya göre, Sudan’da daha önce görülmemiş bir sağlık krizi yaşanıyor. Örgüt, raporunda salgın hastalıkların yayılmasına yol açan üç faktör söz konusuyken, Sudan’daki durumun 145 milyon dolar olarak tahmin edilen acil mali destek gerektirdiğini belirtti.

WHO, Sudan’daki şiddetten etkilenenlerin artan sağlık ihtiyaçlarını karşılamak ayrıca emniyet ve güvenlik arayarak komşu ülkelere kaçanlara yardım sağlamak amacıyla bir finansman çağrısında bulundu.

WHO Doğu Akdeniz Direktörü Ahmed el-Mandhari WHO tarafından cuma akşamı yapılan açıklamada, “Sudan’daki sağlık krizi görülmemiş bir boyutta, bu nedenle Sudan’daki sağlık sistemi üzerindeki yıkıcı etkileri azaltmak ve sağlık hizmetlerinin mevcudiyetini sürdürmek için uluslararası toplumun acil desteğine ihtiyacımız var” ifadelerine yer verdi.

Mandhari’nin belirttiğine göre, WHO önümüzdeki altı ay içinde Sudan’da 7,6 milyon kişiye ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nin komşu ülkeleri olan Çad, Mısır, Etiyopya ve Güney Sudan’a sığınmak zorunda kalan yarım milyondan fazla insana hayat kurtarıcı müdahaleler ve temel sağlık hizmeti sağlamayı hedefliyor.

WHO Afrika Bölge Direktörü Matshidiso Moeti “Sağlık hizmetleri, bu çatışmalardan kaçan insanların en acil ihtiyaçları arasında yer alıyor. Biz zaten temel hayat kurtaran sağlık malzemeleri ve hizmetleri sağlıyoruz, ancak ihtiyaçlar artıyor” dedi. Ayrıca “Bağışçılardan ek destek alınması, yardıma en çok ihtiyaç duyanlara ulaşmamızı ve onlara yeterli yardımı sağlamamızı sağlayacaktır” ifadelerine de yer verdi.

WHO’nun istatistiklerine göre, Sudan’da yaklaşık iki aydır devam eden çatışmalar, can kaybına, yaralanmalara ve ülkedeki sağlık tesisleri dahil ülkenin altyapısının büyük zarar görmesine, sağlık tesislerinin yaklaşık yüzde 60’ının çalışamaz durumda kalmasına, varlıklar ve malzemelerin yağmalanmasına veya yok edilmesine yol açtı. WHO, 15 Nisan ile 8 Haziran arasındaki dönemde sağlık tesislerine yönelik 46 saldırının meydana geldiğini ve tıbbi malzemelerin önemli ölçüde azaldığını ve birçok sağlık çalışanının kaçmak zorunda kaldığını belirtti.

Bunların yanı sıra, anne ve çocuklara yönelik sağlık hizmetleri ile kronik hastalığı olan hastaların tedavisi gibi çok sayıda kritik hizmet durdu. Yıl sonuna kadar 100 binden fazla çocuğun tıbbi komplikasyonlarla birlikte şiddetli akut yetersiz beslenmeden mustarip olması bekleniyor.

WHO yaptığı açıklamada “Yaklaşan yağmur mevsimi, güvenli içme suyuna sınırlı erişim, nüfusun göçü olmak üzere üç faktörün birleşimi, komşu ülkelerde bulaşıcı su kaynaklı hastalıkların ve vektörlerin yayılma riskinin artmasına neden olabilir” ifadelerine yer verdi. Bunun, müdahale kapsamını genişletmek için mali desteğe olan ihtiyacı ve ‘salgın hale gelebilecek hastalıkların izlenmesinin artırılmasını’ içeren müdahale çabalarını artırdığını açıkladı.