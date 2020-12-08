  • BIST 1.343
  • Altın 468,079
  • Dolar 7,8212
  • Euro 9,4768
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 14 yeni vaka!

Xiaomi Mi 11 Concept Render, Üçlü Arka Kameraları, Kavisli Ekranı Gösteriyor

»
Xiaomi Mi 11, Aralık ayı sonuna doğru piyasaya sürülebilir.
Xiaomi Mi 11 Concept Render, Üçlü Arka Kameraları, Kavisli Ekranı Gösteriyor

Xiaomi Mi 11 konsept render, şirketin yeni nesil amiral gemisinin tasarımını önermek için Web'de ortaya çıktı. Görüntü, Mi serisi akıllı telefonun hem önünü hem de arkasını gösteriyor. Bu haftanın başlarında, Xiaomi Kurucu Ortağı ve CEO'su Lei Jun, Qualcomm Snapdragon Tech Summit 2020'de telefonun Snapdragon 888 SoC ile birlikte gelen ilkler arasında olacağını vurgulayarak Mi 11'in varlığını doğruladı. Mi 11 muhtemelen Mi 11 Pro ile birlikte gelecek.

Konsept tasarımcısı Ben Geskin , Xiaomi Mi 11'i tweetledi son sızıntı dayalı hale. Üçlü arka kameraların yanı sıra bir LED flaş ve her taraftan görülebilen kavisli bir ekran önerir.

Mi 11 render ayrıca, önde tek bir selfie kamera ile delik açıcı bir ekran tasarımı gösterir.

Bu hafta başında Weibo'da ortaya çıkan Mi 11 ile ilgili olduğu iddia edilen bazı canlı görüntüler . Bu görüntüler Geskin'in renderına benzer bir tasarım sergiliyordu. Sızan görüntülerden biri de yeni Mi akıllı telefonda bir kızılötesi (IR) blaster önerdi.

 

Xiaomi Mi 11 teknik özellikleri (beklenen)

Xiaomi Mi 11 çalışmalarda ve Lei Jun tarafından onaylandığı üzere Snapdragon 888 SoC ile gelecek.Telefonun QHD + ekrana ve 120Hz yenileme hızına sahip olduğu söyleniyor. . Ayrıca arka tarafta 108 megapiksellik bir birincil kamera sensörüne sahip olması muhtemeldir. Mi 11'in diğer özellikleri, Weibo'da yayınlanan bazı son ayrıntılara göre, en az 8 GB RAM, 128 GB yerleşik depolama, 20 megapiksel selfie kamera ve 50 W kablolu ve 30 W kablosuz şarjlı 4.780 mAh pil içerecek.

Mi 11'in yanı sıra Xiaomi , çalışmalarda Mi 11 Pro'ya sahip olabilir . Bununla birlikte, ikincisi, birincisine göre büyük bir tasarım değişikliğine sahip olmayacak - özellikle Xiaomi'nin yeni Mi serisi amiral gemisi çiftlerini neredeyse aynı tasarımla getirme konusundaki tarihsel kaydına bakarsak.

Daha önceki bazı raporlar , Mi 11 için bir Ocak lansmanı önerdi. Ancak, kısa süre önce bir ihbarcı , lansmanın Aralık ayı sonuna doğru yapılabileceğini iddia etti. Xiaomi henüz lansmanla ilgili herhangi bir ayrıntı vermedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Samsung Galaxy F62 Geekbench'te Ortaya Çıktı!07 Aralık 2020 Pazartesi 14:10
  • WhatsApp'tan 'Güncelleme' Kararı07 Aralık 2020 Pazartesi 10:32
  • Mercedes'in elektrikli SUV modeli EQC Türkiye’de satışa çıktı05 Aralık 2020 Cumartesi 15:10
  • Süper yatırım süper teşvik05 Aralık 2020 Cumartesi 14:50
  • Türkiye’de iPhone 12 stokları dakikalar içinde tükendi05 Aralık 2020 Cumartesi 14:30
  • Çin Ay'a Bayrak Dikti05 Aralık 2020 Cumartesi 14:10
  • Xiaomi telefonlar yasaklanıyor: Şoke eden gelişme04 Aralık 2020 Cuma 12:19
  • Şiddet içerikli oyunlar çocuklarda “ters kimlik” etkisi oluşturuyor04 Aralık 2020 Cuma 11:28
  • Facebook, o paylaşımları kaldıracağını açıkladı04 Aralık 2020 Cuma 11:10
  • Yapay Zeka Eczaneye Girdi04 Aralık 2020 Cuma 10:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti