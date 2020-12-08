Xiaomi Mi 11 Concept Render, Üçlü Arka Kameraları, Kavisli Ekranı Gösteriyor

Xiaomi Mi 11 konsept render, şirketin yeni nesil amiral gemisinin tasarımını önermek için Web'de ortaya çıktı. Görüntü, Mi serisi akıllı telefonun hem önünü hem de arkasını gösteriyor. Bu haftanın başlarında, Xiaomi Kurucu Ortağı ve CEO'su Lei Jun, Qualcomm Snapdragon Tech Summit 2020'de telefonun Snapdragon 888 SoC ile birlikte gelen ilkler arasında olacağını vurgulayarak Mi 11'in varlığını doğruladı. Mi 11 muhtemelen Mi 11 Pro ile birlikte gelecek.

Konsept tasarımcısı Ben Geskin , Xiaomi Mi 11'i tweetledi son sızıntı dayalı hale. Üçlü arka kameraların yanı sıra bir LED flaş ve her taraftan görülebilen kavisli bir ekran önerir.

Mi 11 render ayrıca, önde tek bir selfie kamera ile delik açıcı bir ekran tasarımı gösterir.

Bu hafta başında Weibo'da ortaya çıkan Mi 11 ile ilgili olduğu iddia edilen bazı canlı görüntüler . Bu görüntüler Geskin'in renderına benzer bir tasarım sergiliyordu. Sızan görüntülerden biri de yeni Mi akıllı telefonda bir kızılötesi (IR) blaster önerdi.

Xiaomi Mi 11 teknik özellikleri (beklenen)

Xiaomi Mi 11 çalışmalarda ve Lei Jun tarafından onaylandığı üzere Snapdragon 888 SoC ile gelecek.Telefonun QHD + ekrana ve 120Hz yenileme hızına sahip olduğu söyleniyor. . Ayrıca arka tarafta 108 megapiksellik bir birincil kamera sensörüne sahip olması muhtemeldir. Mi 11'in diğer özellikleri, Weibo'da yayınlanan bazı son ayrıntılara göre, en az 8 GB RAM, 128 GB yerleşik depolama, 20 megapiksel selfie kamera ve 50 W kablolu ve 30 W kablosuz şarjlı 4.780 mAh pil içerecek.

Mi 11'in yanı sıra Xiaomi , çalışmalarda Mi 11 Pro'ya sahip olabilir . Bununla birlikte, ikincisi, birincisine göre büyük bir tasarım değişikliğine sahip olmayacak - özellikle Xiaomi'nin yeni Mi serisi amiral gemisi çiftlerini neredeyse aynı tasarımla getirme konusundaki tarihsel kaydına bakarsak.