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Yağışlı hava geliyor

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Hava tahminlerine göre yarın yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak olacak.
Yağışlı hava geliyor

Hava tahminlerine göre yarın yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak olacak.

Meteoroloji  Dairesine göre, yarın az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu  yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak bekleniyor. Yarından itibaren 22 Nisan’a kadar ise hava açık olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 23-26  derece dolaylarında olacak, rüzgar ise genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette, yarın yer yer kuvvetli esecek.

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