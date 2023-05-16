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Yağmurlu hava geliyor

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Hafta sonu yağış bekleniyor, Sıcaklık hafta sonuna doğru 5 derece düşecek. Perşembe günü fırtına olabilir.
Yağmurlu hava geliyor

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 16 - 22 Mayıs tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile periyodun ilk günleri ılık ve nispeten nemli, diğer günlerde ise üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava hafta boyunca bulutlu, Cuma ve Cumartesi günleri sağanak yağışlı ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, periyodun ilk günleri iç kesimlerde ve sahillerde 31 - 34 derece,  diğer  günlerde ise 25 - 28 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, periyodun ilk günü kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, diğer günlerde güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, Perşembe günü fırtınamsı esecek.

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