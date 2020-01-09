Yakın Doğu Koleji Lise Öğrencilerine Ergenlik Gelişimi ve Sağlığı Konusunda Seminer Verildi…

Yakın Doğu Koleji Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi, gençlerin fiziksel ve duygusal gelişimlerini anlamalarına, ergenlik hakkında sağlıklı tutumlar ve olumlu değerler kazandırmaya yönelik 12. sınıf GCE/YKS öğrencilerine yönelik “Ergenlik Gelişimi ve Sağlığı” konulu bir seminer düzenledi.

Gençlerin ergenlik gelişimi ve sağlığı ile ilgili bilgi ihtiyaçlarını gidermeye, sağlıklı ergenlik yaşam konusunda sorumlu davranışlar geliştirmelerine, riskli davranışların azaltılmasına, hayır diyebilme ve karar verme becerilerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla düzenlenen seminer, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Şube Amiri, Psikoterapist ve Aile Danışmanı Dr. Güley Abatay ile Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Selin Bardak tarafından gerçekleştirildi.

Ergenlikte Fiziksel Gelişime Değinildi…

Seminerde cinsel sağlığa da değinen Dr. Abatay, cinselliğin doğumla başlayıp yaşam boyu devam eden bir süreç olduğunu belirterek ergenlik döneminde kişilik yapısı ile birlikte cinsel organlarda fiziksel ve fonksiyonel değişiklikler ortaya çıktığını dolayısıyla ergenlerin cinsellik ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlarla ilgili yeterli bilgiye sahip olmadıkları için, yüksek oranda istenmeyen gebelik ve cinsel yolla bulaşan hastalıklara maruz kalabildiklerini vurguladı.

Dr Atabay, üreme organlarının yapısı, işleyişi, gebelik, riskli cinsel davranışlar gibi bilinmesi gereken bilgilerin sağlıklı bir cinsel gelişim için çocukluktan başlayıp ergenlikte artarak devam eden bir süreç olduğunu, bunun için de cinsel eğitimin, cinsel gelişimi korumayı ve desteklediğini aktardı.

Hastalıklara Karşı Bilinçli Olmaya Dikkat Çekildi…

Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Selin Bardak ise konuşmasında, gençlere cinsel yolla bulaşan hastalıklar hakkında örnekler göstererek bilgiler verdi. Ayrıca, enfeksiyonlardan nasıl korunmaları gerektiğini anlatarak bilinçli olmalarının önemine dikkat çekti.

Erken Yaşta Ergen Sağlığı Eğitiminin Önemi Vurgulandı…

Yakın Doğu Koleji Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi Sorumlu Öğretmeni Uzman Psikolog Rasiha Altunkaya ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, öğrenciler tarafından ilgiyle izlenen seminerde, cinsel anlamda verilecek eğitime erken yaşlarda başlamanın sağlıklı bir gelişim için son derece önemli olduğunu bu anlamda seminerin çok verimli geçtiğini belirtti.

“Ergenlik Gelişimi ve Sağlığı” eğitiminin büyük önem taşıdığını ifade eden Altunkaya, yapılandırılmış bir ergenlik ve sağlık eğitiminin, sağlıklı cinsel davranış değişikliklerinin oluşturulmasında ne kadar önemli olduğunu belirtti. Rasiha Altunkaya, bu tip seminerlerin farkındalık yaratmak amacıyla tekrar edilmesi gerektiğini ve her yaştan çocuğun seviyesine inilerek yapılması gerektiğini vurguladı.