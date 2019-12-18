  • BIST 110.565
  • Altın 280,815
  • Dolar 5,9166
  • Euro 6,5790
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Yakın Doğu Üniversitesi 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Akademik Münhal Başvuruları Başladı

» »
Bilim üreten, ürettiklerini toplumun faydasına dönüştüren ve ürettikleri ile toplumu dönüştüren 4. Nesil Üniversite modelini benimseyen Yakın Doğu Üniversitesi, 2019-2020 Akademik Bahar Döneminde istihdam edilmek üzere akademik kadro münhali açtı.
Yakın Doğu Üniversitesi 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Akademik Münhal Başvuruları Başladı

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, büyüyen ve gelişen üniversitenin akademik bölümlerinde görevlendirilmek üzere proje üreten, makale yazan, Ar-Ge’ye meraklı ve inovatif fikirleri olan akademisyenler arandığı duyuruldu. 

Yakın Doğu Üniversitesi ailesine katılmak isteyen akademisyenler, 10 Ocak 2020 tarihine kadar, https://neu.edu.tr/bize-katil/web adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak başvuru yapabilecekler. Yapılacak değerlendirme sonrasında akademik kadroya dahil edilecek akademisyenler, 1 Şubat 2020 tarihinde üniversite bünyesinde göreve başlayacak.

Hedef Dünyanın İlk 500 Üniversitesi İçerisinde Yer Almak…

Sadece bilgiyi üreten değil bunu aktaran ve ticari değer yaratarak yerel kalkınmaya aktif katkı verebilmek için 4. Nesil Üniversite yaklaşımı olan araştırma, patent, ürünün ticarileşmesi ve markalaşması yolunda ilerleyen Yakın Doğu Üniversitesi, 2020 yılında araştırmacı kimliği ile dünyanın ilk 500 Üniversitesi içerisine girme hedefini gerçekleştirmek amacı ile yoğun ve sistemli bir şekilde çalışmalarına devam ediyor.

Bu hedef doğrultusunda yenilikçi düşünebilen, araştırma, yaratıcılık, tasarım, kompleks problemleri çözebilme, eleştirel düşünebilme, ekip çalışmasına yatkın kendine ve başkalarına saygı duyan, empati kurabilen ve sosyal becerilerde ön plana çıkan ve Yakın Doğu Üniversitesi’nin hedeflerine katkı koyabilecek akademisyenleri akademik kadrosuna davet ediyor.

2018 yılında Web of Science ve Scopus gibi uluslararası indekslerde taranan dergilerde 1200’ün üzerinde bilimsel yayın yaparak öğretim üyesi ve öğretim elemanı başına düşen makale sayısı oranlarında Türkiye’deki Devlet ve Vakıf Üniversiteleri arasında “Üçüncü”, Kıbrıs’taki Üniversiteler arasında ise “Birinci” sırada yer alan Yakın Doğu Üniversitesi, eczacılık, tıp ve mühendislik alanında 3 patent başvurusunda bulunarak, inovatif çalışmaların ticarileştirilerek ürün haline getirilmesi için hedeflerini büyütüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İlaç Geliştirme Ve Aşı Üretimi Yakın Doğu Üniversitesinde Konuşuldu…16 Aralık 2019 Pazartesi 17:04
  • İlgi ve Merakla Dinlediler…15 Aralık 2019 Pazar 18:44
  • Vücudun Olmazsa Olmazı A Vitamini15 Aralık 2019 Pazar 18:40
  • Engelli gençlere saç ve güzellik bakımı yapıldı13 Aralık 2019 Cuma 17:18
  • Taçoy, Ukraynalı sanatçı Petro Smetana'nın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladığı serginin açılışını yaptı13 Aralık 2019 Cuma 14:27
  • Taçoy, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nde yer alan sergilerin açılışını yaptı12 Aralık 2019 Perşembe 17:29
  • Özay Günsel Çocuk Üniversitesi öğrencileri duyuları tanıdılar, hayal dünyalarını geliştirdiler12 Aralık 2019 Perşembe 12:25
  • Taçoy, Türksal İnce İle Taylan Oğuzkan’ın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladıkları iki ayrı serginin açılışını yaptı11 Aralık 2019 Çarşamba 16:06
  • NASA’nın ünlü emekli kadın astronotu Dr. Anna Fisher Yakın Doğu Üniversitesi’nde liseli öğrenciler ile biraraya geldi11 Aralık 2019 Çarşamba 12:35
  • Taçoy, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'ndeki sergilerin açılışını yapacak10 Aralık 2019 Salı 17:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti