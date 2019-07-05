Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunları diplomalarını aldılar

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Dönemi mezuniyet töreni Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Büyük Salon’da büyük bir coşku ve yoğun katılımla gerçekleştirildi

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre törene, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mutahhar Ulusoy, dekanlar, öğretim elemanları, öğrenciler ve aileleri katıldı. Törende, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mutahhar Ulusoy ve mezun öğrenciler adına dönem 1’incisi Hilal Kızılkaya birer konuşma yaptılar. Törende ayrıca müzik dinletisi de sunuldu.

Prof. Dr. Mutahhar Ulusoy: “Fakültemiz Akademik Kadrosu Bilimsel Araştırma ve Yayın Konusunda, Ulusal ve Uluslararası Kongrelerde KKTC’nin Sesini Duyuruyor…”

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mutahhar Ulusoy, her düzeyde kendisini kabul ettirmiş saygın öğrenci ve öğretim elemanı yapısına sahip, mezunları her yerde seçilen bir fakülte olma ülküsü ile yollarına devam ettiklerini söyledi.

Prof. Dr. Ulusoy, fakültede, Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki şube halinde eğitim verildiğini lisans programında 1382 öğrenciye, doktora programında ise 73 öğrencinin araştırma yaptığını söyledi. Fakültenin akademik kadrosunun bilimsel araştırma ve yayın konusunda da ön sıralarda yer aldığını belirten Prof. Dr. Ulusoy, ulusal ve uluslararası kongrelerde KKTC’nin sesini duyurduklarını söyledi. Atatürk ilkelerine bağlı, eleştirel düşünceye ve bilimsel anlayışa sahip, öz güveni ve hoşgörüsü olan, etik değerlere saygılı, çağdaş diş hekimleri yetiştirmeye devam edeceklerini sözlerine ekleyen Prof. Dr. Muhattar Ulusoy, diş hekimliği gibi zorlu bir eğitimde her türlü güçlüğü yenerek mezuniyeti hak eden öğrencileri kutladı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ; “Yakın Doğu Üniversitesi 4’üncü Nesil Üniversite Modeli İle Tüm Bilimsel Verilerini Toplum Faydasına Dönüştürüyor...”

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ da törende yaptığı konuşmada, Yakın Doğu Üniversitesi’nin benimsemiş olduğu 4’üncü Nesil Üniversite Modeli ile akademik çalışmaları, araştırmaları ve Ar-Ge faaliyetlerinin tüm bilimsel verilerini toplum faydasına dönüştürmeyi esas aldığını söyledi.

Prof. Dr. Şanlıdağ, “Eğitimde, en güncel yöntemleri kullanarak evrensel değerlere sahip, çoğulcu ve eleştirel düşünebilen, araştıran, sorgulayan, bilgiyi oluşturma ve etkili kullanma süreçlerini özümsemiş, çağdaş öğretim yöntemlerini uygulama yetisi olan, alanına hâkim bireyler ve araştırmacılar yetiştirmekteyiz” dedi.

Kurulduğu günden itibaren küresel bilgi merkezi olma yolunda ilerleyen Yakın Doğu Üniversite’nin, dünya üniversiteleri ile yarışan dünyanın ilk 500 üniversitesi arasına girmeyi hedeflemiş bir üniversite olarak, akademik ve inovatif çalışmalarımızı sürdürdüğünü anlatan Prof. Dr. Şanlıdağ, tek sağlık konseptine uygun olarak insan, çevre ve hayvan sağlığını ayırt etmeden Yakın Doğu Üniversite Hastanesi, Diş Hekimliği Hastanesi ve Hayvan Hastanesi ile dünya standartlarında sağlık hizmeti sunduklarını belirtti.

Prof. Dr. Şanlıdağ; “Artık Birer Hekimsiniz…”

Mezun öğrencilere de hitap eden Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Artık birer hekimsiniz. Hekim, karşısındaki hastanın her şeyden önce bir “insan” olduğu bilincinden asla uzaklaşmayan, hem kendi hayatında hem de hastalarının yaşam kalitesinde belirgin bir iyileşme sağlayabilecek zihni ve fikri donanıma sahip insandır. Hekimlerin, Tanrının Dünyadaki Elleri olduklarını hiçbir zaman unutmamanız ümidiyle, şahsım ve tüm öğretim elemanlarımız adına mezuniyetinizi kutlar, yeni yaşamınızın sizlere sağlık, başarı ve mutluluk getirmesini dilerim. Yolunuz açık olsun” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Hilal Kızılkaya; “Fikirleri Aydınlık Bireyler Olarak Bu Fakülteden Ayrılıyoruz...”

Mezun öğrenciler adına konuşan dönem birincisi Hilal Kızılkaya’da, “Geçirmiş olduğumuz 5 yılın aslında bizlere neler kattığını, buraya geldiğimizde adımlarımızı ürkerek attığımızı geçmişe bakınca görebiliyoruz. Ama şimdi hekim ünvanını hak etmiş, kendi ayakları üzerinde durabilecek, fikirleri aydınlık bireyler olarak bu fakülteden ayrılıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Mezun Öğrenciler Yemin Etti, Dönem 1’incisi Kızılkaya Yaş Kütüğüne Plaket Çaktı…

Konuşmaların ardından mezun öğrenciler Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mutahhar Ulusoy eşliğinde meslek yemini yaptı. Yeminin ardından dönem 1.si Hilal Kızılkaya Yaş Kütüğü’ne isminin yazılı olduğu plaketi çaktı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve Prof. Dr. Mutahhar Ulusoy Dönem 1.si Hilal Kızılkaya’ya, 2.si Serdar Güven ve 3.sü Selin Nur Gülmez’e madalya ve diplomalarını verdi. Daha sonra sırasıyla öğretim elemanları tarafından