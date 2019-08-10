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Yakın Doğu Üniversitesi Engelli Hakları İzleme Komitesi’nin (EHİK) Gündemi ‘Engellilerde Spor’

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Yakın Doğu Üniversitesi Engelli Hakları İzleme Komitesi’nin (EHİK) Gündemi ‘Engellilerde Spor’
Yakın Doğu Üniversitesi Engelli Hakları İzleme Komitesi’nin (EHİK) Gündemi ‘Engellilerde Spor’

Yakın Doğu Üniversitesi Engelli Hakları İzleme Komitesi (EHİK) üyeleri ve KKTC Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ruhsar Vudalı, KKTC Engelliler Spor Federasyonu Takım Antrenörü Hüseyin Dayı ve Başbakanlık Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurul Başkanı Günay Kibrit ile genelde engelli hakları, özelde de engellilerde spor konulu bir toplantı gerçekleştirdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, söz konusu toplantıda engelli vatandaşların eğitim ve istihdam konularına ek olarak; devletteki uygulama standartları, yerel yönetimlerin yaptırım gücü, özelden genele doğru her geçen gün artarak devam eden çarpık yapılaşma ve diğer fiziki engeller konuları irdelendi. Bunların yanı sıra erişim ulaşım ver dolaşıma ilişkin politikalar, eğitimde pilot uygulamalar yanında engelli vatandaşların topluma kazandırılması eksenindeki sosyal politikalar değerlendirildi.

Sponsorluk ve Ödüllendirme Ele Alındı…

Gerçekleşen toplantının ikinci bölümünde de KKTC Engelliler Spor Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın henüz sponsorluk konusu ile gerek ulusal, gerekse uluslararası spor arenasında ülkemizi temsil eden sporcuların ödüllendirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantı sonunda Engelli Hakları İzleme Çalıştayı yapılması konusunda bilgi veren komite üyeleri, bu konuda KKTC Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ruhsar Vudalı, KKTC Engelliler Spor Federasyonu Takım Antrenörü Hüseyin Dayı ve de Başbakanlık Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurul Başkanı Günay Kibrit’in beklenti ve ihtiyaçlar tespit edildi.

Yakın Doğu Üniversitesi EHİK komite üyeleri engelli haklarını takip etme ve engelli hakları ile ilgili diğer konularda her zaman işbirliğine hazır olduklarını vurguladılar.  

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