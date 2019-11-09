Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 1. Uluslararası ve 9. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresi’nde temsil edildi

Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümran Dal Yılmaz ve Araştırma Görevlisi Uzm. Nida Aydın, Antalya’da gerçekleşen 1. Uluslararası ve 9. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresinde “Alçılı Hasta Bakımı” adlı bir konferans, 3 oturuma başkanlık, 2 sözel bildiri, 2 poster bildirisi sundular.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Prof. Dr. Ümran Dal Yılmaz’ın verdiği “Alçılı Hasta Bakımı” başlıklı konferansın yanı sıra, sözel bildiri olarak “Klinik Uygulamada Öğrencilerin Ortopedi Hastalarında Belirledikleri Hemşirelik Tanılarının İncelenmesi”, poster bildirisi olarak da olarak “Alt Ekstremite Kırığı Olan Alçılı Hasta: Olgu sunumu” adlı çalışmalar sunuldu.

Araştırma Görevlisi Uzm. Nida Aydın ve Dr. Betül Mammadov’un hazırladıkları “Gebelikte Sırt Ağrısı ve Pelvik Kuşak Ağrısının Önlenmesinde Egzersizin Etkisi: Sistematik Derleme” isimli çalışmada sözel bildiri olarak Nida Aydın tarafından kongrede sunuldu. Araştırma Görevlisi Uzm. Nida Aydın, Uzm. Ufuk Kaya ve Doç. Dr. Meryem Güvenir’in “Standart İzolasyon Önlemlerinin Sağlık Çalışanları İçin Önemi” konulu çalışması ise poster bildirisi olarak sunuldu.

Alçılı Hastaların Bakımında Hemşirenin Rolü Anlatıldı…

Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümran Dal Yılmaz “Alçılı Hasta Bakımı” başlıklı konferansında, değerlendirme verilerine dayanarak alçılı hasta için önemli hemşirelik tanılarına ilişkin; Tedavi ile İlgili Bilgi Eksikliği, Kas-İskelet Sistemi Rahatsızlığına Bağlı Akut Ağrı, Alçı ile İlgili Bozulmuş Fiziksel Hareketlilik, Kendi Kendine Bakim Eksikliği: Sinirli Hareketlilik Nedeniyle Banyo/Hijyen, Beslenme, Giyinme/Bakım ya da Tuvalet, Yaralanmalar ve Sıyrıklar İle İlişkili Cilt Bütünlüğünün Bozulması, Alçının Baskı Etkisine Fizyolojik Tepki ile İlgili Periferik Nörovasküler Fonksiyon Bozukluğu Riski’ni ele aldı.

Değerlendirme verilerine göre, olası komplikasyonların, kompartman sendromu, basınç ülseri, ekstremiteyi kullanamama sendromu olduğunu anlatan Prof. Dr. Yılmaz, planlama ve hedeflerinin, tedavi hakkında bilgilendirme, ağrının giderilmesi, fiziksel hareketliliğin iyileştirilmesi, maksimum kişisel bakım düzeyinin kazanılması, yaraların ve sıyrıkların iyileşmesi, yeterli nörovasküler işlev, komplikasyon yokluğu, izometrik egzersizler yapılması gerektiğini söyledi.