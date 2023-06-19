Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin 2022-2023 bahar dönemi mezunları büyük bir coşkuyla keplerini attı

Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin Türkçe ve Uluslararası Hukuk bölümlerinin 2022-2023 eğitim yılı bahar dönemi mezunları, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle diplomalarını aldı.

Türkçe ve ingilizce programlardan mezun olan 130 genç hukukçu diploma töreninin ardından büyük bir coşkuyla keplerini attı. Yoğun bir katılımla gerçekleşen törene; Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunları, aileleri, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından akın Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. İlyas Abdullin tarafından keman dinletisi gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili ve Adalet Meslek Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Yeter Tabur ile Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nabi Berkut’un açılış konuşmalarını yaptığı törende; dereceye giren öğrencilerden fakülte birincisi Mert Yalçın tüm mezunlar adına konuşma yaparken, uluslararası öğrenciler adına ise Uluslararası Hukuk Fakültesi birincisi Rebecca Alilo duygularını dile getirdi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Sizler, yaşadığınız toplumun gelişimi için önemli roller üstleneceksiniz.”

Törendeki konuşmasında mezun gençlere seslenen Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Artık yeni bir dünyaya adım atma zamanınız geldi. Bu noktada sizlere; gelecekteki başarılarınızın anahtarını sağlayacak birkaç önemli noktayı hatırlatmak istiyorum” diyen Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Merakınızı kaybetmeyin. Hayat boyu öğrenme felsefesini benimseyin ve kendinizi geliştirmeye devam edin” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin uluslararası alandaki başarılarına değinen Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Londra merkezli uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan ‘Dünya Üniversiteleri Sıralaması’nda genel sıralamada 601-800 bandında yer aldık. Aynı kurumun dünya genç üniversiteler sıralamasında 251-300; etki sıralamasında ise 401-600 bandında yer aldık. Yine, alan sıralamalarında da yükelişimizi sürdürerek Bilgisayar Bilimleri alanında dünyanın en iyi ilk 175, Mühendislik alanında dünyanın en iyi ilk 200 üniversitesi arasında başarımızı sağladık. Unutmayın ki, dünyanın en saygın ve en iyi üniversitelerinden birinden mezun oldunuz” ifadelerini kullandı.

Ailelere de “Bugün sizler de büyük bir gurur yaşıyorsunuz. Sizlerin destekleri olmadan bu başarıya ulaşmak mümkün olmazdı. Size minnettarız ve bu özel günü birlikte kutlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz” ifadeleri ile seslenen Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Günün kahramanları, sevgili mezunlarımız; başarınızın haklı gururunu yaşarken, önümüzdeki dönemde taşıyacağınız sorumlulukları da hatırlayın. Sizler, yaşadığınız toplumun gelişimi için önemli roller üstleneceksiniz” dedi.

Doç. Dr. Yeter Tabur: “Bugün gerçekleştirdiğimiz bu mezuniyet töreni ile hukuk camiasına kazandırmış olduğumuz mezunlarımız, umutlarımızın yeşermesinde ve geleceğe umutla bakmamızda önemli bir rol oynayacaktır.”

Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili ve Adalet Meslek Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Yeter Tabur konuşmasına, 6 Şubat’ta Türkiye’de meydana gelen depremi hatırlatarak, “Bugün burada sizlerle birlikte Hukuk Fakültemizin ve Adalet Meslek Yüksek Okulumuzun mezuniyet törenini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ancak önceki yıllarda yaşamış olduğumuz mezuniyet törenlerinden farklı olarak bu yıl mutluluğumuz buruk bir mutluluktur. Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihli depremler, hem Türkiye Cumhuriyeti’ni hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni derinden sarsmıştır. Yaşamış olduğumuz afet geleceğe dair umutlarımızı asla elimizden alamaz. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu mezuniyet töreni ile hukuk camiasına kazandırmış olduğumuz mezunlarımız, umutlarımızın yeşermesinde ve geleceğe umutla bakmamızda önemli bir rol oynayacaktır” dedi.

Törende genç hukukçulara seslenen Doç. Dr. Yeter Tabur, “Hayatınızdaki dönüm noktalarından biri olan üniversite eğitimini pandemi ve deprem süreci gibi zor aşamalardan geçerek başarıyla tamamladınız. Ancak önünüzde kendinize, ailenize ve ülkenize karşı sorumluluklarınız bitmemiştir. Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunları olarak elde edeceğiniz her başarı bizleri de ziyadesiyle gururlandıracaktır” ifadelerini kullandı.

Ardından akademisyenlere seslenen Doç. Dr. Yeter Tabur, “Bugünün en önemli mimarlarından biri de hiç şüphesiz ki sizlersiniz. Yaşanan zorluklara rağmen, mezunlarımızın alanlarında kendilerini geliştirmelerinde sağlamış olduğunuz değerli katkılar için, sizlere de şahsım, öğrencilerimiz ve velilerimiz adına teşekkürlerimi sunmak istiyorum” dedi.

Yrd. Doç. Dr. Nabi Berkut: “Tüm kalbimle inanıyorum ki, sizler istediğiniz her şeyi başarabilirsiniz. Hayatınızda başarılı olmak için gereken kapasiteye ve bilgiye sahipsiniz.”

Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nabi Berkut ise konuşmasına, öğretim üyeleri ve ailelere teşekkür ederek başladı. “Sadece akademik bir hukuk eğitimi vermekle kalmayıp öğrencilerine, büyük bir emekle kişisel hayatlarında da yol göstericilik yapan siz değerli öğretim üyelerimize teşekkür ediyorum” diyen Yrd. Doç. Dr. Nabi Berkut, ailelere de çocuklarına verdikleri sevgi ve destek için teşekkür etti.

Konuşmasının devamında mezun öğrencilere seslenen Yrd. Doç. Dr. Berkut, “Değerli mezunlarımız; bugün, hayatınızın önemli bir bölümünü tamamlayarak yeni bir döneme yelken açıyorsunuz. Pek çok zorluklarla karşılaşabilir, hayatınızda ve kariyerinizde inişler ve çıkışlar yaşayabilirsiniz. Ama tüm kalbimle inanıyorum ki, sizler istediğiniz her şeyi başarabilirsiniz. Hayatınızda başarılı olmak için gereken kapasiteye ve bilgiye sahipsiniz” ifadesini kullandı.

Mert Yalçın: “Hayatım boyunca Yakın Doğu Üniversitesi’ni ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni hep güzel hatırlayacağım.”

Tüm mezunlar adına konuşma yapan Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi birincisi Mert Yalçın, “Öncelikle bu kürsüde bulunmamda emeği olan, tüm bilgi ve birikimini 4 sene boyunca bana ve fakülte arkadaşlarıma aktaran, bizi başarıya taşıyan tüm saygıdeğer hocalarıma ve hayatımın her anında koşulsuz şartsız desteğini esirgemeyen aileme çok teşekkür ederim” dedi.

Zorlu ve uzun bir yoldan geçerek başarıya ulaştıklarını belirten Mert Yalçın, “Yakın Doğu Üniversitesi öğrencisi olmanın büyük gururunu yaşadım. Üniversitemizin bize sunduğu fırsatlardan dolayı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde eğitim ve öğretim sürecimi tamamlamaktan dolayı, oldukça mutluyum. Hayatım boyunca Yakın Doğu Üniversitesi’ni ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni hep güzel hatırlayacağım” dedi.

Rebecca Alilo: “Adalet, profesyonel ve kişisel olarak verdiğimiz her kararda bize yol göstermesi gereken ahlaki bir pusuladır.”

Uluslararası Hukuk Fakültesi birincisi Rebecca Alilo ise “Bugün, bilgi, beceri ve dünyayı fethetme azmiyle donanmış olarak hayatımızda yeni bir dönemin eşiğindeyiz” sözleriyle başladığı konuşmasına “Bir avukatın işinin; adaletin yerine getirilmesini sağlamaktır. Ama adaletin tek kişinin işi olmadığını hatırlatayım. Uyumlu bir toplum yaratmak için kolektif bir çaba, birlikte çalışan zihinlerin bir senfonisi gerekir. Güçlü yasal argümanlar üretme sanatını öğrenmiş olsak da, sözlerimizin gücünü mahkeme salonunun ötesinde hatırlamak da aynı derecede önemlidir” ifadelerini kullandı.

“Yolculuğumuza başlarken, başarının sadece kazandığımız dava sayısı veya kazandığımız ödüllerle ölçülmediğini hatırlayalım. Gerçek başarı, başkalarının yaşamları üzerinde yarattığımız etkide ve toplumlarımıza getirdiğimiz olumlu değişimde yatar” diyen Alilo, “Adaletin mahkeme salonuyla sınırlı olmadığını hatırlayalım; hem profesyonel hem de kişisel olarak verdiğimiz her kararda bize yol göstermesi gereken ahlaki bir pusuladır” ifadesini kullandı.

Konuşmasını Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk fakültesi mezunlarını kutlayarak bitiren Alilo, “Mezun arkadaşlarım, sesinizin, bilginizin ve varlığınızın dünyayı şekillendirme gücüne sahip olduğunu unutmayın” dedi. a