Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunları diplomalarını aldı

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre törene, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, fakülte dekanları, enstitü müdürleri, öğretim elemanları, aileler ve mezun öğrenciler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan Tören’de Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Fevzi Kasap, Yrd. Doç. Dr. Nuran Öze, fakülte birincisi Batu Özsusuzlu ile yabancı öğrenciler adına Tapiwa Svanda birer konuşma yaptı. İletişim Fakültesi öğrencisi Ali Cem Gül’ün törende yaptığı müzik dinletisi ise salonu dolduranlar tarafından beğeniyle izlendi.

Batu Özsusuzlu; “Asla Gelmeyecekmiş Gibi Düşündüğümüz Bir Yolculuğa Nokta Koymak İçin Buradayız…”

Mezunlar adına konuşmasını gerçekleştiren fakülte birincisi Batu Özsusuzlu; “Dört yıldır sonu asla gelmeyecekmiş gibi düşündüğümüz bir yolculuğa daha nokta koymak için buradayız. Üniversite hayatıma başlarken; buradan mezun olmak aklımın ucundan bile geçmezdi. Hatta Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü hakkında bir fikrim de yoktu. Duyanların çok şaşırdığı bir daldan Diş Hekimliği Fakültesi’nden buraya geçiş yaptım. Bugün yolumu bulabilmeyi, bu noktada durabilmeyi, diş hekimliğinde geçirmiş olduğum sürece borçluyum ve her koşulda desteğini benden esirgemeyen aileme, dostlarıma ve hocalarıma teşekkür ederim” dedi.

Tapiwa Svanda; “Gazetecilik Mesleğinin Gerektirdiği İlkelere Bağlı Kalarak Üniversitemi En İyi Şekilde Temsil Edeceğim…”

Yabancı mezun öğrenciler adına konuşan fakülte üçüncüsü Gazetecilik Bölümü mezunu Tapiwa Svanda ise konuşmasında, tüm fakülte hocalarına teşekkür ederek, gazetecilik mesleğinin gerektirdiği ilkelere bağlı kalarak aldığı eğitimle mezun olduğu üniversiteyi en iyi şekilde temsil edeceğini belirtti.

Yrd. Doç. Dr. Nuran Öze; “Gerçek Başarı İçin Doğru Yoldan Şaşmayın…”

Mezuniyet törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Nuran Öze ise mezun öğrencilere öğütte bulunarak “Kendilerine öğüdüm, bundan sonraki yaşamlarında gerçek başarı için doğru yoldan şaşmamaları, etik davranış kalıplarını benimsemeleri, objektifliği elden bırakmamaları ve her daim çok çalışmalarıdır. Yolunuz açık, şansınız bol, ufkunuz geniş, başarılarınız daim olsun” dedi.

Doç. Dr. Fevzi Kasap; “İnsan Hakları ve Etik İlkeleri Benimseyin…”

Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Fevzi Kasap da yaptığı konuşmada, mezun olan meslektaşlarını tebrik ederek, her yerde ve her koşulda üniversiteleri ile bağlarını koparmamaları gerektiğini belirti. Hangi sektörde yer alırlarsa alsınlar mezunların insan hakları ve etik ilkeleri benimsemeleri gerektiğini belirterek tüm mezunların başarılı olmasını diledi.

Doç. Dr. Tüzünkan: “İletişim Fakültesi Öğrencilerimizi, Geleceğin İletişim Dünyasının En İyileri Arasında Yer Almaları İçin Hazırlıyor…”

Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan da törende yaptığı konuşmada, İletişim Fakültesi’nin uluslararası bir bilim platformu olan Yakın Doğu Üniversitesi’nde, evrensel değerler ışığında bilime, teknolojiye dayalı, uluslararası standartlarda bir eğitim öğretim programı uyguladığını söyledi.

Doç. Dr. Tüzünkan, “Fakültemiz, kuram ve uygulamayı bir arada sunan eğitim anlayışı, televizyon, radyo ve animasyon stüdyoları ile temel tasarım atölyeleriyle iletişim eğitiminde fark yaratarak öğrencilerimizi, geleceğin iletişim dünyasının en iyileri arasında yer almaları için hazırlıyor. Öğrencilere geleneksel bilgi tabanlı bir eğitimin yanı sıra ekip çalışması yürütebilmek, yaratıcılığı ve kendini keşfedebilmek için de donanım sağlayan bir eğitim vererek, gazetecileri, sinemacıları, televizyoncuları, akademisyenlerini topluma kazandırıyoruz” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi 4. Nesil Üniversite Modelini Uyguluyor…

Her yıl kendini geliştirerek büyümeye devam eden Yakın Doğu Üniversitenin, sanayi ve topluma dönük bilimsel katkılarını artırarak, toplum için bilim üretmek, çalışmalarını toplumun diğer kesimlerine yayarak, projelerini topluma katkı sağlayacak şekilde geliştirme hedefiyle 4. Nesil Üniversite Modelini uygulamaya geçirdiğini anlatan Doç. Dr. Tüzünkan, bilimsel alanda yetkin, araştıran, sorgulayan, yorumlayan, etik değerlere bağlı, çağdaş genç bilim insanlarının yetiştirilmesi için her türlü yeniliği saklayarak uygulamaya koymaya devam edeceklerini söyledi.

Mezuniyetler Bir Sonun Değil Yeni Bir Yaşamın Başlangıcı…

Mezun öğrencilere de seslenen Tüzünkan, mezuniyetlerin bir sonun değil yeni bir yaşamın başlangıcı olduğunu ifade ederek, “Yakın Doğu Üniversitesi imkanlarıyla, teknolojiye dayalı yüksek olanaklar içinde, çağdaş ve doğru bilgilerle donattı. Edindiğiniz bilgilerle ufkunuzu geniş tutun, hayat boyu öğrenmeye devam edin, bilgilerinizi tazeleyin ve hedefiniz daima tüm dünya olsun. Kuşkusuz ki Yakındoğu eğitim felsefesi ve kültürüyle yetişmiş olan sizler, yaşamınız boyunca daima hak, hukuk ve etik değerlerden yana olacak; basmakalıp ve ezberci bir anlayışla süregelmiş her türlü köhne düşünceyi tersine çevirebilme dirayetini göstereceksiniz. Başarılarınızın sizden sonra mezun olacak öğrencilerimize ilham olması dileğiyle” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Dereceye Girenlere Madalya ve Diplomaları Takdim Edildi…

Konuşmaların ardından fakültede dereceye giren öğrencilere diploma ve madalyaları Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan tarafından takdim edildi. Daha sonra diploma törenine geçildi. Öğrencilerin kep atmasıyla sona eren mezuniyet töreninin ardında mezun öğrencilerin proje gösterimleri ile sergisinin açılışı yapıldı.