Yakın Doğu Üniversitesi NEU3D Laboratuarına Deneysel Araştırma Ödülü

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Ankara’da eş zamanlı olarak düzenlenen 37. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve 23. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi’nde “Üç Boyutlu Biyo-Üretim: İlk İzlenimlerimiz ve Çocuk Cerrahisindeki Potansiyeli” isimli çalışmayı sunan Doç. Dr. Emil Mammadov ve ekibi, Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği tarafından “Prof. Dr. İhsan Numanoğlu Deneysel Araştırma Ödülü” ne layık görüldü.

Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezine (DESAM) bağlı NEU3D Laboratuarı araştırmacıları Doç. Dr. Emil Mammadov, Ersin Aytaç, Ali Türk, Nurullah Akkaya, Görkem Say, Berk Yılmaz, Gökhan Bürge, Tolga Yırtıcı ve Ertunç Kırgül tarafından geçen yıl üretilen ilk üç boyutlu biyo yazıcı ile “Üç Boyutlu Biyo-Üretim: İlk İzlenimlerimiz ve Çocuk Cerrahisindeki Potansiyeli” başlığında Çocuk Cerrahisinde doku kullanım alanları üzerine çalışmalar yürüttü.

Doç. Dr. Emil Mamadov yürüttükleri çalışmaya ilişkin olarak şunları kaydetti: “İlk aşamada araştırmaların doku takviyesi ihtiyacı olan nüks hipospadias veya cripple hipospadias durumuna yönelik olması gerektiğini vurgulayan Dr. Emil Mammadov, ikinci aşamada ise trakea, özofagus gibi daha komplike yapılara yönelik çalışmalar planlanabilecek.”

NEU3D Laboratuarı ekibinin üç boyutlu tasarım ve baskı konusunda dört yıldır çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Doç. Dr. Mamadov, Türk-Patent tasarım tescili, patent başvurusunun yanında bir de Araştırma Ödülü kazanmalarından dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, maddi ve manevi desteğini esirgemeyen Üniversite Mütevelli Heyeti’ne Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi’ne teşekkür etti.

2 Sözlü Bildiri ile 1 Poster Bildirisi de Sunuldu…

Kongrede aynı zamanda Dr. Emil Mammadov tarafından yürütülen “Çocuk Cerrahisi Eğitiminde Sanal Sınıf ve Elektronik Sınav Uygulaması: Ön Sonuçlarımız” isimli çalışma da sunuldu.

Kongre ile eş zamanlı yapılan 23. Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi’nde ise Dr. Betül Mammadov, Doç. Dr. Emil Mammadov ve Nesrin Özyıldırım tarafından “Çocuklarda Sünnet Öncesi Ebeveynlerin Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi” isimli sözlü bildiri ile “İleostomi Çevresi Deri İrritasyonunun Gümüş İyonu İçeren Hidrofiber Örtü İle Sağaltımı: Olgu Sunumu” isimli poster bildirisi de sunuldu.