  • BIST 98.724
  • Altın 276,839
  • Dolar 5,7139
  • Euro 6,3772
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Yakın Doğu Üniversitesi NEU3D Laboratuarına Deneysel Araştırma Ödülü

» »
YDÜ NEU3D Laboratuarında, Hücre ve Doku Üretimi çalışmaları yapılan 3D Biyo-Yazıcı’nın çocuk cerrahisi alanında kullanımı üzerine yürütülen çalışmalar nedeni ile 37. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi’nde “Deneysel Araştırma Ödülüne” layık görüldü.
Yakın Doğu Üniversitesi NEU3D Laboratuarına Deneysel Araştırma Ödülü

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Ankara’da eş zamanlı olarak düzenlenen 37. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve 23. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi’nde “Üç Boyutlu Biyo-Üretim: İlk İzlenimlerimiz ve Çocuk Cerrahisindeki Potansiyeli” isimli çalışmayı sunan Doç. Dr. Emil Mammadov ve ekibi, Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği tarafından “Prof. Dr. İhsan Numanoğlu Deneysel Araştırma Ödülü” ne layık görüldü.

 

700c6eec-b1bf-4e4d-b295-ace96ebf73a0.jpg

 

Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezine (DESAM) bağlı NEU3D Laboratuarı araştırmacıları Doç. Dr. Emil Mammadov, Ersin Aytaç, Ali Türk, Nurullah Akkaya, Görkem Say, Berk Yılmaz, Gökhan Bürge, Tolga Yırtıcı ve Ertunç Kırgül tarafından geçen yıl üretilen ilk üç boyutlu biyo yazıcı ile “Üç Boyutlu Biyo-Üretim: İlk İzlenimlerimiz ve Çocuk Cerrahisindeki Potansiyeli” başlığında Çocuk Cerrahisinde doku kullanım alanları üzerine çalışmalar yürüttü.

 

Doç. Dr. Emil Mamadov yürüttükleri çalışmaya ilişkin olarak şunları kaydetti: “İlk aşamada araştırmaların doku takviyesi ihtiyacı olan nüks hipospadias veya cripple hipospadias durumuna yönelik olması gerektiğini vurgulayan Dr. Emil Mammadov, ikinci aşamada ise trakea, özofagus gibi daha komplike yapılara yönelik çalışmalar planlanabilecek.”

 

NEU3D Laboratuarı ekibinin üç boyutlu tasarım ve baskı konusunda dört yıldır çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Doç. Dr. Mamadov, Türk-Patent tasarım tescili, patent başvurusunun yanında bir de Araştırma Ödülü kazanmalarından dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, maddi ve manevi desteğini esirgemeyen Üniversite Mütevelli Heyeti’ne Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi’ne teşekkür etti.

2 Sözlü Bildiri ile 1 Poster Bildirisi de Sunuldu…

Kongrede aynı zamanda Dr. Emil Mammadov tarafından yürütülen “Çocuk Cerrahisi Eğitiminde Sanal Sınıf ve Elektronik Sınav Uygulaması: Ön Sonuçlarımız” isimli çalışma da sunuldu.

 

Kongre ile eş zamanlı yapılan 23. Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi’nde ise Dr. Betül Mammadov, Doç. Dr. Emil Mammadov ve Nesrin Özyıldırım tarafından “Çocuklarda Sünnet Öncesi Ebeveynlerin Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi” isimli sözlü bildiri ile “İleostomi Çevresi Deri İrritasyonunun Gümüş İyonu İçeren Hidrofiber Örtü İle Sağaltımı: Olgu Sunumu” isimli poster bildirisi de sunuldu.

 
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sagin Abzalov ile Yasbi Agitayev tarafından hazırlanan iki ayrı kişisel resim sergisi Taçoy tarafından açıldı28 Ekim 2019 Pazartesi 16:56
  • “Sağlık Hizmetlerinde Hasta Katılımı” Konusu Üroloji Hemşireliği Kongresi’nde Anlatıldı…27 Ekim 2019 Pazar 18:02
  • Kazakistanlı Sanatçılar Abzalov ile Agitayev’in Kişisel Resim Sergileri Pazartesi YDÜ’de Taçoy tarafından açılacak26 Ekim 2019 Cumartesi 13:17
  • Ağır yaralanarak tedavi edilen “Astrid” isimli Caretta Caretta 4 yil aradan sonra özgürlüğüne kavuşuyor25 Ekim 2019 Cuma 11:11
  • Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel hazırlanan 227 eserden oluşan 9 sergi Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy tarafından açıldı24 Ekim 2019 Perşembe 17:05
  • Kansızlık Hastalığı Yaygınmı?23 Ekim 2019 Çarşamba 11:14
  • Taçoy, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırlanan sergilerin açılışını yapacak22 Ekim 2019 Salı 13:55
  • Yakın Doğu Üniversitesi ve Uluslararası Uyku Tıbbı Teknoloji Derneği arasında işbirliği protokolü imzalandı21 Ekim 2019 Pazartesi 16:38
  • Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin “Yakın Sağlık” dergisinin 11. sayısı yayımlandı21 Ekim 2019 Pazartesi 12:57
  • Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırmacıları 4. Ulusal Çocuk Genetik Kongresi’nde Bildiri Sundu…20 Ekim 2019 Pazar 18:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti