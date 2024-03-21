Yakın Doğu Üniversitesi Sempozyumu: Yaşlı Sağlığına Multidisipliner Yaklaşım

Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi tarafından düzenlenen sempozyumda yaşlı sağlığı multidisipliner bir yaklaşımla ele alındı

Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi tarafından düzenlenen “2. Ulusal Sürdürülebilir Sağlıklı Yaşlanma Sempozyumu”, Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Bu yıl ikincisi düzenlenen sempozyumda yaşlı sağlığı multidisipliner bir yaklaşımla ele alındı. Halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilen sempozyumda, hücre yaşlanması, yaşlılık döneminde kronik hastalıklar, ülkedeki sağlık hizmetleri ve yaşlılarda ruh sağlığı başlıkları konuşuldu.

Yoğun katılımla gerçekleşen sempozyumda dört oturumda altı sunum gerçekleştirildi. Sempozyumun açılış konuşmalarını Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meltem Nalça Andrieu ve Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümran Dal Yılmaz gerçekleştirdi.

‘Yaşlılık’ her yönüyle ele alındı!

“2. Ulusal Sürdürülebilir Sağlıklı Yaşlanma Sempozyumu”nun ilk oturumunda Prof. Dr. Tamer Yılmaz; “Neden Yaşlanıyoruz? Hücre Yaşlanması” başlıklı sunumu ile yaşlanmanın nedenlerini ele aldı. İkinci oturumda ise Yrd. Doç. Dr. Dilay Necipoğlu “Yaşlı Bireylerde Yaygın Kronik Hastalıklar ve Yönetimi, Yaşlılıkta Kronik Hastalıkların Yaygınlığı ve Önemi”, Yrd. Doç. Dr. Ezgi Bağrıaçık “Yaşlılık Döneminde Solunum Yolu ve Kalp-Damar Hastalıkları”, Yrd. Doç. Dr. Nida Aydın ise “Kronik Hastalıklarda Kapsamlı Geriatrik Değerlendirme” konularını ele aldı.

Sempozyumun üçüncü oturumunda Dr. Gülcem Sala Razı, “Yaşlılarda Ruh Sağlığı” başlıklı bir sunum yaparken, son oturumda Dr. Ayşe Aydındoğmuş; “KKTC’de Yaşlılar için Sağlık Hizmetleri” başlıklı bir sunum yaptı.

Prof. Dr. Meltem Nalça Andrieu: “Avrupa’da yaşlıların evde bakımı konusunda ciddi uygulamalar bulunuyor. Ülkemizde de benzer uygulamaların yaygınlaştırılması gerekiyor.”

Sempozyumda yaptığı konuşmada yaşlanan nüfusun artışıyla birlikte oluşan sosyal, ekonomik ve psikolojik sorunlarına değinen Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meltem Nalça Andrieu, sağlık çalışanlarının ve özellikle hemşirelerin bu süreçte büyük bir özveriyle çalıştığının altını çizdi. Prof. Dr. Meltem Nalça Andrieu, sağlık ve sosyal güvenlik gibi alanlarda da önlemlerin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Avrupa’da yaşlıların evde bakımı konusunda ciddi uygulamalar bulunduğunu anımsatan Prof. Dr. Nalça Andrieu, bu uygulamalara örnekler vererek KKTC’de de benzer uygulamaların yaygınlaşması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Meltem Nalça Andrieu, “Avrupa’da yaşlıların evi veya yaşam alanı her an sağlık hizmetine ulaşabilecekleri şekilde donatılmıştır. Ayrıca, düzenli ziyaret programları da yaşlıların ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir. Bu uygulamalar henüz ülkemizde yaygın değil. Umarım bizler de ülkemizde ilerleyen zamanlarda benzer uygulamalar görebiliriz” dedi.

Prof. Dr. Ümran Dal Yılmaz: “Yaşlılara sunulan sağlık hizmetlerinde hemşireler önemli bir rol oynuyor.”

Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümran Dal Yılmaz ise yaptığı açılış konuşmasında; ‘Yaşlılar Haftasının’, yaşlanma ve sağlık konularında farkındalığın artırılması için son derece kıymetli bir zaman dilimi olduğunu söyledi. Prof. Dr. Ümran Dal Yılmaz, “Yaşlı nüfusun artış hızıyla doğru orantılı olarak, yaşlanma ve yaşlı sağlığına ilişkin farkındalığı artırmak son derece önemli” dedi.

Dünya genelinde eğitim ve gelir düzeyindeki artış, beslenme alışkanlıklarındaki değişiklikler, egzersizin öneminin anlaşılması ve bulaşıcı hastalıkların kontrolü gibi faktörlerin yaşam süresinin uzamasına katkı sağladığını belirten Prof. Dr. Ümran Dal Yılmaz, yaşlanma olgusunun, özellikle gelişmiş ülkelerde daha belirgin olduğunu, gelişmekte olan ülkeler için ise artık daha fazla önem kazandığını ifade etti. Türkiye ve KKTC gibi ülkelerde yaşlı nüfusun giderek arttığını belirten Prof. Dr. Ümran Dal Yılmaz, “Bu durum, yaşlılara sunulan sağlık hizmetlerinin çeşitlenmesini de gerektirir. Bu hizmetlerin sunumunda ise hemşireler önemli bir rol oynar. Ekibin diğer üyeleriyle birlikte sağlanacak kapsamlı bakım, yaşlıların sağlık kalitesini artıracak ve sürdürülebilir kılacaktır” dedi.