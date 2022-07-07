Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, bahar dönemi mezunları diplomalarını törenle aldı

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, 2021-2022 eğitim yılı bahar dönemi mezuniyet töreni, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Mezunlar ve ailelerinin yanı sıra birçok misafirin katıldığı mezuniyet töreninde, Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi'ne bağlı Latin Dans Grubu da gösteri yaptı.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Prof. Dr. Mehtap Tiryakioğlu ve mezun öğrenciler adına Boran Akif Yıkıcı'nın konuşmaları ile devam eden tören diploma seramonisi ile devam etti.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Tiryakioğlu dereceye giren öğrencilere madalya ve diplomalarını takdim ederken fakülte öğretim elemanları tarafından da mezun öğrencilere diplomaları verildi. Ardından kep atma seremonisi ile tören sona erdi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Kalıpları yıkarak gerçekten mutlu olacağınız ve kendinizle gurur duyacağınız bir dünya kurun.”

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi’nin her bir mezununun dünyanın farklı bir ülkesini, farklı bir kültürünü ve farklı bir geçmişini temsil ettiğini belirttiği konuşmasında, “Her biriniz globalleşirken küçülen bir dünyanın temsilcileri olarak buradasınız. Şimdi yeni bir hayata hazırsınız. Ancak bilin ki; hayat ve dünya her zaman sizin bir adım önünüzde ilerleyecek. Artık bilgiye erişmeniz değil o bilgiyi analiz edebilme kabiliyetiniz önemli. Sosyal medyanın körüklediği dezenformasyon çağında; doğru bilgiye ulaşmayı, onu analiz etmeyi, eleştirmeyi, eleştiriye kulak tıkamamayı öğrenmemiz gerekiyor” dedi.

Prof. Dr. Şanlıdağ, mezunlara seslenerek, “Kalıpları yıkarak gerçekten mutlu olacağınız ve kendinizle gurur duyacağınız bir dünya kurun. İşte o zaman gerçekten başarılı olduğunuzu hissedeceksiniz. Biliyorum, bu hiç de kolay değil. Ama bunu deneyin. Kendiniz için, geleceğiniz için, aileniz için, insanlık için... Her birinizin bu potansiyele sahip olduğunu biliyorum. Bu potansiyeli gerçekleştirmek ise, ağır bir yük olsa da sadece sizin elinizde. Her birinize güveniyor, sizinle gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı

Prof. Dr. Mehtap Tiryakioğlu: “Başarının ölçeği; kendinize olan inancınız, özgür iradeniz, etik kişiliğinizdir.”

Konuşmasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun 1997’de Yakın Doğu Üniversitesi’nde kurulduğunu ve 2018’de Spor Bilimleri Fakültesi’ne dönüştüğünü hatırlatan Prof. Dr. Mehtap Tiryakioğlu, yetkin kadroları ile beden eğitimi ve spor öğretmenleri, antrenörler, spor yöneticileri ve rekreasyon liderleri yetiştirdiklerini vurguladı.

Prof. Dr. Tiryakioğlu mezunlara seslenerek, “Yakın Doğu Üniversitesi ve Spor Bilimleri Fakültesi, sizlerin daimi evidir. Başarılarınızla daima gurur duyacağız” dedi. Prof. Dr. Tiryakioğlu, “Başarının ölçeği kendinize olan inancınız, özgür iradeniz, etik kişiliğinizdir. Başarının ölçeği sevgi ve saygı; saygın iletişim becerileri, çevrenize olan duyarlılığınızdır. Başarının ölçeği; insani değerleri taşımak, empati yapabilmektir. Başarı, en zor koşulları göğüsleyebilmek, ne olursa olsun hedeflerinizden vazgeçmemektir. Her birinizin bu özelliklere sahip bireyler olduğuna inanıyor, sizlere güveniyorum. Mesleğiniz, etik kurallar ve Atatürk ilkeleri çerçevesinde sizlere emanettir. Sizlerin, Yakın Doğu Üniversitesine layık bir çizgide kalarak mesleğinizi en iyi şekilde yapacağınızdan şüphem yok. Başarılarınızı duymak, onlardan haberdar olmak bizleri daima mutlu eder. Her birinizi sevgiyle kucaklıyor, aydın ve başarılı yolculuklar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Boran Akif Yıkıcı: “Mezun olurken sorumluluklarımızın ne kadar ağır olduğunun farkındayız.”

Spor Bilimleri Fakültesi mezunları adına konuşan Boran Akif Yıkıcı, “Buradan mezun olurken sorumluluklarımızın ne kadar ağır olduğunun farkındayız. Öğretmenlik görevimize başladığımızda; bizlere emanet edilen, ülkemizin geleceği olan çocuklarımız ve gençlerimize iyi bir örnek olmayı, onları milli ve manevi değerlerine bağlı, çağı yakalayan bireyler olarak yetiştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Yükseköğretim hayatına Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine kayıt yaparak başladığını söyleyen Boran Akif Yıkıcı, “Çocukluğundan beri spor benim için hayatımın hep odak noktası oldu. Bu yüzden gerçekten sevdiğim ve başarılı olduğum spor dalı ağır bastı. Kalbimdeki bölümü okumak ve birçok çocuğa yol olmak için Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümüne geçtim. Bugün buradan önemli donanımlarla mezun oluyorsam, nedeni istediğim bölümde okumamdır. Bugün benimle birlikte mezun olmayı başaran tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Hepimizin yolu açık olsun” ifadelerini kullandı.