Yakın Doğu Üniversitesinde ‘Kadın ve Toplum’ Paneli Düzenlendi

Yakın Doğu Üniversitesi Center of Excellence Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi 101 no'lu salonda, "Kadın ve Toplum" konulu panel gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre panele katılan Beylerbeyi Inner Wheel Klubünü temsilen Yrd. Doç. Dr. Mutlu Soykurt, İş Kadınları Derneğini temsilen Evren Günsel Erçelik, Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezini temsilen Prof. Dr. Fahriye Altınay birer konuşma yaptılar.

Prof. Dr. Zehra Altınay, konuşma yapan panelistlere ve temsil ettikleri kurumlara yapmış oldukları katkılardan dolayı teşekkür ederek, işbirliği ve çalışmalarının devamını temenni etti. Panelde toplumumuzda bir araya gelip anlamlı ve yararlı projeler üzerinden ilerleyen sivil toplum örgütlerinin kadının iş dünyasına, ekonomiye, sağlığa, eğitime, sanata, üreten halka dair birlikt

Düşünce Yoluyla Gerçekleştirmenin Örnekleri Anlatıldı…

Beylerbeyi Inner Wheel Yönetim Kurulu Üyesi olarak organizasyonda hem kulübün topluma nasıl dokunduğunu hem üniversite ve sivil toplum örgütleri işbirliğinin anlamına değinen Yrd. Doç. Dr. Mutlu Soykurt ise, katılımcılara hayallerini gerçekleştirebilmenin nasıl bir düşünce gücüyle beslendiğini örneklerle açıkladı.

İş Kadınları Derneği’ni temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Evren Günsel Erçelik de, derneğinin yapmış olduğu projelerle ilgili bilgiler vererek, İşkad’ın ülkeye katkısının örneklerini ortaya koydu.

Prof. Dr. Fahriye Altınay ise üniversitenin ve merkezin toplumsal sorumluluk noktasında büyük rol oynadığını, bilimsel dayanağa bağlı projeler yürütüldüğünü ifade etti.