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Yalızat: Öz Güven Kazandık

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Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu Başkanı Salih Yalızat, yıldız erkek karmasının Antalya’da katılmış olduğu Türkiye Şampiyonası 2. Etap Puanlı Yol Yarışları’nı değerlendirdi.
Yalızat: Öz Güven Kazandık

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu Başkanı Salih Yalızat, yıldız erkek karması ile katılım gösterdikleri, Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun 25-27 Şubat 2022 tarihinde Antalya / Belek'te gerçekleştirdiği Türkiye Şampiyonası 2. Etap Puanlı Yol Yarışları ile ilgili değerlendirme açıklaması yaptı.

Yalızat, açıklamasında “öz güven” vurgusu yaparken, yarışta dereceye girmekten çok daha fazlasını kazandıklarını ifade ederek öz güvenin bu takım için önemli olduğunu ve bu yarışta bunu başararak şimdi ilerdeki hedeflere odaklandıklarının altını çizdi. 

 

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu Başkanı Salih Yalızat’ın açıklaması şu şekilde;

 “26-27 Şubat tarihlerinde Antalya’da yapılan puanlı yol yarışına yıldız erkekler kategorisinde katılım göstererek federasyonumuz adına ilk yurt dışı temasını gerçekleştirdik. Sporcularımız adına deneyim dolu bir yarış yaşadık.

İlk gün hem Yıldız A hem de Yıldız B kategoride sporcularımız ana grupta yarıştı. Yıldız A da Arcan Kuzhan finiş mücadelesi verirken ilk gün finişte 9. sırada yer buldu. Kerem Pekmez ve Can Ergün de ana grupta yarışı bitirmeyi başardı. Enes Tekkanat yarış içerisinde yaşadığı sorunlar nedeniyle yarışı gurubun arkasında bitirebildi.

Yıldız B de Ege Erülkü ve Mustafa Cavuş grup finişi yaptılar. Ege’nin ataklara katılması ve kaçış gruplarında yer alması takımımızın doğru adımlar attığını ve taktikleri uyguladığının işareti oldu. Sporcularımızın ilk günkü özgüvenleri ve çabaları bizleri mutlu etti.

İkinci gün kriteryum yarışında Yıldız A da Arcan ve Kerem grubun hep ön saflarında yer alarak finiş çizgisini 5. ve 8. sırada geçmeleri hedeflerimize bir adım daha yaklaştığımızı ve öz güvenlerinin daha da arttığını gösterdi. Can ise verilen görevleri yerine getirerek yarışı grupla bitirmeyi başardı ve takımına katkı sağladıi. Enes’in lastik patlatarak yarış dışı kalması bizleri üzdü.

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Yıldız B de Ege’nin yarışa hızlı başlaması ve performansı bize dereceyi getireceğini düşünürken başka bir sporcunun çarpması sonucu düşerken yaralanmasına rağmen yarışı bitirmeyi başardı ve azmini bir daha kanıtladı. Mustafa’nın ise grupla yarışını bitirmesi sınucu çalışmalarımızın ve emeklerimizin karşılığını aldığımızı gösterdi.

Bu yarışta dereceye girmekten çok daha fazlasını kazandık. Bu yarışta “öz güven” bu takım için önemliydi, bunu başardık ve şimdi önümüzdeki hedefimize odaklandık. Bizler uzun bir yola çıktık ve bu yolda ilerleyen sporcularımızın çabaları için onlara teşekkür ederim..”

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