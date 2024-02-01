Yapay zekadan yeni hamle: Artık rüyaların kontrol edilmesi mümkün

Prophetic şirketinin geliştirdiği giyilebilir yapay zeka destekli nöroteknolojik bir cihaz olan Halo sayesinde insanların rüyalarını kontrol edebileceği öne sürüldü.

Son 1 yıldır dünyayı kasıp kavuran ve neredeyse her alanda hayata entegre olabilen yapay zeka, artık rüyalara da kontrol sağlayabiliyor.

Prophetic tarafından geliştirilen giyilebilir yapay zeka destekli nöroteknolojik bir cihazdır. Bu cihaz sayesinde insanların rüyalarını kontrol edebildiği iddia edildi.

Bussiness Insider'ın haberine göre, Halo'nun beyin verileri üzerinde eğitilmiş çok modlu yapay zeka modeli Morpheus-1 üzerinde çalıştığı ve beynin prefrontal korteks bölümünü uyarmak için yazılı komutlar yerine ultrason hologramlarını kullandığı kaydedildi.

REM UYKUSUNDA BEYNE SİNYALLER GÖNDERİYOR

Böylelikle cihaz kullanıcının "REM" yani rüya görmenin gerçekleştiği en derin uyku aşamasına ulaştığını algıladığında rüya görmeyi tetiklemek için beyne sinyaller gönderiyor.

LUCID DREAMING

Lüsid rüyalar, rüya görenin uykuda olduğunun farkına vardığı bir rüya türüdür.

Lüsid rüyada, kullanıcıları sınırlayan tek şeyin hayal gücü olduğu ve olağanüstü ortamlar inşa edip keşfedebilecekleri, rüya karakterleriyle konuşabilecekleri hatta uçabilecekleri belirtildi.

ÇIKIŞ TARİHİ

Lüsid rüyalar görülmesini sağlayan ve henüz test aşamasında olan Halo'nun internet sitesinde yaptığı açıklamada 2025 yılının kış ayında dünya genelinde çıkış yapmayı planladığı görüldü.

Ayrıca test aşamasının başladığı ve gönüllü denekler arandığı duyurusuyla birlikte 400'den fazla kullanıcının bu nöroteknolojik giyilebilir cihazı denemek için beta aşamasına kayıt oluşturduğu aktarıldı.