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Yaptırımların etkisi Rusya'da günlük hayata yansımaya başladı

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Rusya'da vatandaşlar, ekonomik yaptırımların günlük hayatlarındaki etkisini hissetmeye başlarken, yaptırımların ülkede pahalılığa yol açacağını düşünüyor.
Yaptırımların etkisi Rusya'da günlük hayata yansımaya başladı

Rusya'da vatandaşlar, ekonomik yaptırımların günlük hayatlarındaki etkisini hissetmeye başlarken, yaptırımların ülkede pahalılığa yol açacağını düşünüyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası Batılı ülkeler, Rusya'ya çok sayıda ekonomik yaptırım uyguladı. Son olarak ABD, Rusya'dan petrol, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve kömürün ithalatını yasaklarken, İngiltere de 2022'nin sonuna kadar Rus petrol ve petrol ürünlerinin ithalatını aşamalı olarak durdurma kararı aldı.

Ülkelerin yaptırımlarını, enerjiden teknoloji ve modaya uluslararası birçok firmanın Rusya'daki faaliyetlerinden çıkma veya operasyonlarını askıya alma kararı izledi.

Şu anda dünyanın en çok yaptırım uygulanan ülkesi olan Rusya'da vatandaşlar ise ekonomik yaptırımların günlük hayatı etkilemesinden ve hayat pahalılığını artıracağından endişe duyuyor.

İrina isimli Rus vatandaşı, yaptırımların günlük hayatını kesinlikle etkilediğini belirterek, "Ancak bunu bir fırsat olarak da görebiliriz. Kendi içimizde kalkınabiliriz. Her şeyi kendimiz kalkındırabiliriz." diye konuştu.

"Yaptırımlar ekonomiyi, vatandaşları, tüm Rusları etkiliyor"

Moskova'da bulunan İslam isimli vatandaş ise yaptırımların herkese yansıdığını ifade ederek, "Yaptırımlar ekonomiyi, vatandaşları, tüm Rusları etkiliyor. Elbette tasarruf gerekiyor. Tüm fiyatlar artacak, dolar, avro daha pahalı olacak. Yaptırımların mutlaka olumsuz tarafları bulunuyor." dedi.

Yegor isimli Rus vatandaşı ise "Ekonomik açıdan bir baskı hissetmiyorum, her şey yolunda. Zaman zaman endişe duyuyorum ancak umarım her şey yakında çözülür ve her şey yoluna girer. Muhtemelen sanayide çalışmaya başlarım. Çünkü ülkemizde artık üretime ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

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