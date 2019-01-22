Yasa geçti ! Kıbrıs'ta Mobese dönemi başlıyor

Kurulun kararı olmadan, herhangi bir kişi veya kurum, kamuya açık alanları görüntülemek amacıyla bilişim sistemleri kuramayacak.

Meydan, kara yolları, cadde, park gibi yerlere ve ticaret, finans, eğlence, eğitim ve konaklama faaliyetlerinin olduğu kamuya açık alanlara izleme ve kayıt yapacak sistemler kurulmasını düzenleyen Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yasası 8 Ocak tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yasa kapsamında bir başkan ve dokuz üye olmak üzere toplam on kişiden oluşan bir Kent Güvenlik Sistemleri Kurulu oluşturulacak.

Kurulun kararı olmadan, herhangi bir kişi veya kurum, kamuya açık alanları görüntülemek amacıyla bilişim sistemleri kuramayacak.

Yasa uyarınca kurulacak olan bilişim sistemlerinin bulunduğu yerlere herkesin görebileceği ve anlayabileceği şekilde ilgili bölgenin bilişim sistemleri ile görüntülendiğini belirten yazı, işaret ve/veya tabela konulacak.

Tutulan kayıtlar ve elde edilen bilişim verileri, kişisel verilerin gizliliği esas alınarak, Kişisel Verilerin Korunması Yasası uyarınca korunacak.

Tutulan kayıtlar kamuya açık alanlarda güvenliğin sağlanması ve korunması, trafik akışının ve düzeninin sağlanması, soruşturmada kullanabilmesi ve doğrudan suça ilişkin konularda, suçların takip edilmesi ve delillerin tespit edilerek faillerin yakalanması amacıyla gizlilik ilkesi çerçevesinde kullanılabilecek.