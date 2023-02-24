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YBH Başkanı Feriha Tel oldu

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Yeşil Barış Hareketi (YBH) Başkanlığına Feriha Tel seçildi.
YBH Başkanı Feriha Tel oldu

YBH’dan verilen bilgiye göre, YBH Olağan Genel Kurulu yapıldı. Genel Kurul sonrası oluşan yönetim kurulu ilk toplantısında görev dağılımını şu şekilde yaptı:

“Başkan Feriha Tel, Genel Sekreter Doğan Sahir, Asbaşkan ve Proje Koordinatörü Ersun Aytaç, Sayman Bertu Dedeler, Dış İlişkiler Vijdan Şengör, Kurumsal İletişim Ve Süreç Geliştirme Tuğberk Kaya, İmar, Planlama Ve Yasal Takip Berkay Ramiz, Sosyal Aktiviteler Ve Fon Geliştirme İzlem Nizam, Örgütlenme Çalışmaları Sarem Özdemir, Kurumsal İletişim ve Süreç Geliştirme Yardımcısı Salahi Aligüllü.”

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