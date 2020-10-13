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YDP ikinci turda Ersin Tatar’ı destekleyecek

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YDP ikinci turda Ersin Tatar’ı destekleyecek
YDP ikinci turda Ersin Tatar’ı destekleyecek

11 Ekim’de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından, Meclis’te temsiliyeti bulunan siyasi partiler toplantı yaparak değerlendirmelerde bulundu. Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, yapılan MYK toplantısında seçim sürecini değerlendirdiklerini, kendilerine yapılan opersayonu uzun uzun konuştuklarını söyleyerek, sandık bazında alınan oyları incelediklerini de kaydetti. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci kalan adaylardan hangisinin destekleneceği yönünde toplantıda tartışmalar yaşandığını vurgulayan Arıklı, bazı partililerin parti tabanının serbest bırakılmasını istediğini söyledi. “Bazı arkadaşlarımız her ne kadar tabanın serbest bırakılması yönünde karar üretilmesini isteseler de yapılan tartışmalar sonucunda oy birliği ile yarın yapılacak Parti Meclisi toplantısına MYK olarak sayın Ersin Tatar’ın desteklenmesi yönünde karar üretildi. Alına karar oy birliği ile alınmıştır. Yarından itibaren sahaya ineceğiz elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz.”

Arıklı, bu seçimlerde iki zihniyetin yarışacağını, bir tarafta federalistlerin oluşturduğu zihniyet diğer tarafta da KKTC’den yana tavır koyan bir zihniyetin olduğunu kaydederek, YDP olarak kırgınlıkları ve küskünlükleri bir kenara bırakılacağını vurguladı. 

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