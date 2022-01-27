"YDP’ye hem içerden hem dışarıdan operasyon yapılmasına rağmen bu başarı oldu"

Erhan Arıklı, “Önemli olan hükümette olmak, girmek değil. İcraatlardır. Reformlar yapılacaksa, Hangi takvimle hangi icraatlar yapılacak? İcraat yapılmayacaksa, kurulu düzen devam edecekse bizim hükümete girmemize gerek yok” dedi.

Erhan Arıklı “49 arkadaşım mükemmel bir çalışma ortaya koydular... Sandıklara bakıyorum ne karmaya gidilmiş ne de birbirini kesmişler. Bu arkadaşlardan son derece memnunum. Partileri için muazzam çalıştılar… YDP’ye hem içerden hem dışarıdan operasyon yapılmasına rağmen bu başarıyı ortaya koydular.” dedi.