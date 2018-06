YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi Mezuniyet Töreni Yoğun Katılım İle Açık Havada Gerçekleştirildi

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre törene, Yüksek Mahkeme Emekli Başkanı Şafak Öneri, KKTC Cumhuriyet Meclisi Emekli Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Yektaoğlu, HP Mağusa Milletvekili Dr. Hasan Topal, CTP İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Piyade Albay İbrahim Dağman,Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mustafa Kurt, Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Mirici, Enstitü Müdürleri, Dekanlar, Öğretim Üyeleri, Öğrenciler ve Aileler katıldı.

Tören Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kıbrıs Türklerinin Lideri Dr. Fazıl Küçük,Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R.Denktaş ve tüm şehitlerin anısına saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başladı. Ardından, Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü’ndan Dr. Cengiz Ereli eşliğinde Yrd. Doç Dr. Emine Kıvanç Öztuğ tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi. Açılış konuşmalarından önce Fakülte birincisi Okul Öncesi Öğretmenliği Mezunu Yüksel Öztürk bir konuşma gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Altınay Aksal; “Bu Gece Adada Kıtalı Olma Vizyonunda İlerlediğimiz, Eğitimsel Ve Sosyal Faaliyetler Ürününü Gördüğümüz Dönüm Noktası.”

Açılış konuşmasını gerçekleştiren, Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürü Prof. Dr. Fahriye Altınay Aksal; “Bu gece noktaları birleştirip bütün bir resim oluşturduğumuz gurur gecemiz. Bu gece adada kıtalı olma vizyonunda ilerlediğimiz, eğitimsel ve sosyal faaliyetler ürününü gördüğümüz dönüm noktası. Öncelikle değerli mezunlarımızı yürekten kutlar, bu vizyonu bizlere yaşatma şansı bulan Yakın Doğu ailesine şükranlarımı sunarım.” diyerek sözlerine başladı.

Prof. Dr. Altınay Aksal; “Yakın Doğu Eğitim Bilimleri Enstitüsü disiplinlerarası bilimleri bir araya getiren nitelikli kadrosu ile bilime, etkiye duyarlı olarak hizmet vermektedir. Dünyanın farklı ülkelerinden, Türkiye’nin bir çok ilinden, KKTC’den en çok bilim insanlarını buluşturup akademik paye veren bir bilim merkezi durumundadır. Eğitim Bilimleri Enstitümüz bünyesinde Eğitim Bilimleri alanında tenzil, tensir, yüksek lisans ve doktora programları yürütülmektedir. Bu alanların öğretiminde, ana bilim dalları işbirliği ile uluslararası çalışma ve yükseköğretimde kaliteyi artırma yolunda araştırma ve geliştirmenin önemi vurgulanmaktadır. Enstitümüzün gelişimini destekleyen kurucu rektörümüz Dr. Suat Günsel’e, mütevelli heyeti başkanımıza, rektör yardımcılarımıza, meslektaşlarıma, enstitü kurulundaki anabilim dalı başkanlarıma, etik kurulu üyelerime ve işbirliğini esirgemeyen fakülte dekanımız Prof. Dr. Hakkı Mirici’ye teşekkür ederim.” diye konuştu.

Prof. Dr. Mirici; “Ülkemize Ve Dünyaya Kazandıracağı Mesleğinde Yetkin, Genç Eğitimcileri Büyük Bir Gururla Uğurlamak İçin Bir Aradayız.”

Prof. Dr. Altınay Aksal’ın ardından söz alan Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakkı Mirici ise; “Lisans ve lisans üstü programlarından mezun olan gençlerimizin başarılarını ve sevincini paylaşmak üniversitemizin ülkemize ve dünyaya kazandıracağı mesleğinde yetkin, genç eğitimcileri büyük bir gururla uğurlamak için bir aradayız. Bu anlamlı günde bizlere katıldığınız ve sevincimize ortak olduğunuz için şahsım ve Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü camiası adına tekrar çok teşekkür ediyorum.” Dedi.

Prof. Mirici ailelere seslenerek; “Büyük emeklerle ve özenle yetiştirdiğiniz gözbebekleriniz, evlatlarınızın hayata atılmayı ve kendi ayakları üzerinde durmayı başardıkları gün geldi artık. Onlarla gurur duyabilirsiniz. Şüphesiz bu mutluluğun arkasındaki en büyük destekçiler sizlersiniz. Evlatlarınız sizden aldıkları destek ve güç sayesinde azim ve kararlılıkla çalışıp bu başarıya eriştiler. Bunun için herkesin huzurunda tüm mezunların adına hepinize ayrı ayrı şükranlarımı sunarım.”

Prof. Mirici; “Değerli öğretim elemanlarımız, fakültemizin kuruluşunun 30. Yılına denk gelen bu şeref tablosunun en büyük mimarları sizlersiniz. Onlara sadece mesleklerinde yetkin bir hale gelecekleri bilgiler vermekle yetinmediniz, aynı zamanda bir birey olarak sorumluluklarını, bir ekibin parçası olmayı, sorumluluk almayı, dayanışmayı, bir üniversite mezunu olarak topluma karşı görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyi öğrettiniz. Eminim ki bundan sonraki yaşamlarında uğurladığınız mezunlarımız yaptıkları çalışmalarla sizleri dahada gururlandıracaklardır.”

Öğrencilere de seslenen Prof.Mirici; “yıllardır sürdürdüğünüz eğitim hayatınızın zorlu bir sürecini daha başarıyla tamamladınız. Yakın Doğu Üniversitesi’nin seçkin akademik kadrosu ile sunulan iyi bir eğitim alarak bir marka üniversitesi diploması almaya hak kazandınız ve Yakın Doğu Üniversitesi mezunu olmanın ayrıcalığına sahip oldunuz. Sizleri yürekten kutluyorum. Bundan sonraki yaşamınızda hepinize üstün başarılar diliyorum. Şansınız bol yolunuz açık olsun.” İfadeleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Doç Dr. Kurt; “Erdemli Olun, Dürüst Olun Ve Etik Kurallarına Sıkı Sıkı Bağlı Kalın.”

Prof. Dr. Mirici’nin ardından söz alan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç Dr. Mustafa Kurt;“Uzun akademik yaşantımda bütün konuşmalarımı bütün kongreler için hepsini önceden hazırlarım ancak bu tür organizasyonlarda hiçbir zaman bir konuşma hazırlamam, hissiyatım çerçevesinde konuşurum. Yapılan konuşmalar öğrencilerimiz, velilerimiz, onlarla birlikte aynı havayı, aynı hissiyatı ve bu çerçevede kendi duygularımı ifade etmek isterim her zaman. 4 yıl sonunda mezun oluyorsunuz. Çabalarınızdan dolayı diplomalarınızı alacaksınız. Erdemli olun, dürüst olun ve etik kurallarına sıkı sıkı bağlı kalın. Eğer bunların değerini bilir ve yaşamınızı buna göre değerlendirirseniz bizim size vermek istediğimiz ilkeli insane olma, iyi insane olma, eleştirel düşünen insan olma amacımıza da böylelikle katkı sağlamış olacaksınız. Size tekrar yaşamınızda başarılar dilerim. Şunu da unutmayın ki biz burdayız ve her zaman her şekilde bizimle mezun olduktan sonra tekrar iletişime geçebilirsiniz. Yolunuz açık olsun.” Diyerek sözlerini sonlandırdı. Tören diplomaların takdimi ve geleneksel kep atma töreni ile son buldu.