YDÜ' de Müzik Öğretmenliği Bölümü Yetenek Sınavları 28 Eylül'de

Yakın Doğu Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünün lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik düzenleyeceği yetenek sınavı, yüz yüze ve online seçenekleri ile 28 Eylül’de gerçekleştirilecek

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nin YÖK ve YÖDAK onaylı Müzik Öğretmenliği bölümünün lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik düzenleyeceği yetenek sınavı, 28 Eylül 2022 Çarşamba günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek.

KKTC ve Türkiye vatandaşlarının katılabileceği yetenek sınava katılmak isteyen öğrenciler, başvurularını Yakın Doğu Üniversitesi ve temsilciliklerine yapabilecekleri gibi online ve telefonla da yapabiliyor. Adaylar neriman.soykunt@neu. edu.tr adresine mail göndererek ya da 0392 223 64 64/5168 numaralı telefon ve +90 533 8544308 WhatsApp mesaj hattı ile ön kayıt yaptırabiliyor.

Başvuru koşulları ve sınavların içeriği

Yüz yüze bölümü, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Sarayı, Müzik Öğretmenliği Bölümü Orkestra Sınıfı’nda yapılacak olan sınavda, Müzik Öğretmenliği Lisans Programına başvuru yapacak KKTC vatandaşı öğrencilerin Yakın Doğu Üniversitesi giriş sınavından geçer puan almaları; Türkiye vatandaşı adayların ise TYT sınav sonuçlarına göre 800 bin barajı içerisinde olmaları gerekiyor.

Sınavın içeriği; tek ses, çift ses, üç ses, dört ses, aralık ve akor tekrarı, tonal/makamsal ezgi, ritim tekrarı, İstiklal Marşı’nın söylenmesi, öğrencinin kendi hazırladığı bir şarkı veya türküyü seslendirmesi, öğrencinin kendi enstrümanı ile çalacağı bir eser ve mülakattan oluşuyor.

Yüksek lisans ve doktora için yapılacak yetenek sınavı ise müzik eğitimi ve müzik teorisi ile ilgili yazılı sınav, sözlü mülakat ve enstrüman sınavından oluşuyor. Enstrüman sınavında, öğrencinin kendi enstrümanı ile bir etüd ve bir eser çalması gerekiyor.

Yetenek sınavına başvuran öğrencilerin, başvuru maillerinde adı-soyadı, mezun olduğu okul/şehir, telefon numarası ve e-mail adresi bilgilerinin yer alması gerekiyor. Ayrıca aday öğrencilerin, sınava yüz yüze veya online girme taleplerini de ön kayıt başvurusunda bildirmeleri gerekiyor.