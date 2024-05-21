YDÜ Dünyanın en iyi 139’uncu genç üniversitesi

Dünyanın en iyi 139’uncu genç üniversitesi olan Yakın Doğu Üniversitesi’nin 25 Mayıs’ta düzenleyeceği “KKTC Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı”na başvurmak için son 3 gün!

Dünyanın en iyi 139’uncu genç üniversitesi olan Yakın Doğu Üniversitesi’nin 25 Mayıs’ta düzenleyeceği “KKTC Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı”na başvurmak için son 3 gün!

Yakın Doğu Üniversitesi’nin 2024-2025 öğretim yılı için düzenleyeceği “KKTC Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı”, 25 Mayıs 2024 Cumartesi günü saat 10.00’da gerçekleştirecek. Tek oturumda düzenlenecek olan sınav Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yapılacak.

Sınava, KKTC vatandaşı öğrenciler ve eğitim hayatının son dört yılını KKTC’de tamamlayan Türkiye vatandaşı öğrenciler başvurabilecek. Sınav sonuçlarına göre öğrenciler, Yakın Doğu Üniversitesi’nin 20 fakültesi, 3 yüksekokulu ve 2 meslek yüksekokulundaki 225 lisans ve ön lisans programına yerleştirme hakkına sahip olacaklar.

Son başvuru, 24 Mayıs 2024

Yakın Doğu Üniversitesi’nin 2024-2025 eğitim yılı “KKTC Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı”na katılacak öğrencilerin, en geç 24 Mayıs 2024 Cuma gününe kadar kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Sınavdan sonra adaylar, üç farklı bölüm tercihi yapma imkanına sahip olacaklar. Yerleştirme işlemi, öğrencinin sınav sonuçlarına göre seçtiği bölümler arasından yapılacak. Ayrıca, kolej mezunu veya mezuniyet hakkı kazanan tüm öğrenciler, GCE A’Level, GCE AS Level, IGCSE-GCSE O’Level, SAT, ACT gibi sınav sonuç belgeleriyle de Yakın Doğu Üniversitesi’nin tüm bölümlerine kayıt yapabilecekler.

Sınav için gerekli belgeler

KKTC vatandaşı öğrenciler, sınav başvuru formuyla birlikte KKTC kimlik kartı fotokopisi ve 1 adet vesikalık fotoğraf ile Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci İşleri Kayıt-Kabul Müdürlüğü’ne kayıt yaptırabilecekler. Türkiye vatandaşı olan öğrenciler ise sınav başvuru formuyla birlikte nüfus cüzdanı fotokopisi, 1 adet fotoğraf ve lise öğrenimini KKTC’deki herhangi bir eğitim kurumunda 4 yıl kesintisiz olarak tamamladığına dair belge ile kayıt yapabilecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’na kktcsinav.neu.edu.tr adresi üzerinden online başvuru da yapılabilecek. Adaylar, www.neu.edu.tr web sitesinden ve 2236464 numaralı (dahili: 5408-5775-5328) telefondan detaylı bilgi alabilir.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Gelecekteki başarılarınızı inşa ederken sizlere rehberlik etmek ve potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmak için buradayız.”

Londra merkezli Times Higher Education’ın dünyadaki en iyi 50 yaş altı üniversiteleri sıraladığı “Genç Üniversite Sıralaması 2024”ü geçen hafta açıkladığını hatırlatan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Dünya genelinde 139’uncu sırada yer aldığımız araştırmada, KKTC’de birinci sırada yer alırken Türkiye genelinde de Koç ve Sabancı üniversiteleri ile birlikte ilk 3’te yer aldık” dedi. “ODTÜ URAP tarafından ise Kıbrıs’ın en iyisi, Türkiye genelinde ilk 10 üniversite arasında ve en iyi iki vakıf üniversitesinden biri olarak gösterildik” diyen Prof. Dr. Şanlıdağ, “Bağımsız kurumların imzasını taşıyan farklı araştırmalarda Yakın Doğu Üniversitesi’nin sahip olduğu yer, sağladığımız nitelikli eğitim olanakları ve merkezine öğrencilerimizi aldığımız araştırma ortamının etkisini ortaya koyuyor” ifadesini kullandı.

25 Mayıs’ta düzenlenecek “KKTC Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı” ile KKTC vatandaşı öğrencilere ve lise eğitimlerini kesintisiz olarak KKTC’de tamamlayan Türkiye vatandaşı öğrencilere, nitelikli bir üniversite eğitiminin kapılarını açtıklarını vurgulayan Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Gelecekteki başarılarınızı inşa ederken sizlere rehberlik etmek, sizi en iyi şekilde hazırlamak ve potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmak için buradayız. Bu sınavın sizin için başarılarla dolu bir dönemin başlangıcı olmasını diliyorum” dedi.