YDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Gazimağusa bölgesine araştırma ve inceleme gezisi gerçekleştirdi

Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Eskiçağ Tarihi ve Uygarlığı ile Uygarlık Tarihi dersleri kapsamında, Gazimağusa bölgesine araştırma ve inceleme gezisi düzenledi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Slobodan İliç ve Yrd. Doç. Dr. Gülcan Faika Ülvay ile bölüm öğrencilerinin katıldığı gezide, Engomi Arkeolojik Sit Alanı, St. Barnabas Arkeoloji ve İkon Müzesi, Salamis Antik Kenti ve Gazimağusa Kale içi gezildi.

Gezide, Kıbrıs adasının doğu bölgesindeki Gazimağusa ve çevresi ile ilgili öğrencilere özellikle tarih öncesi ve sonraki tarihi dönemleri içeren bilgiler kronolojik olarak aktarıldı.

Donanımlı Öğrenciler Yetiştirmek Hedefleniyor…

Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul ise yaptığı açıklamada, Tarih bölümünde bu tarz araştırma ve inceleme gezilerinin yapılmasına olanak sağlayarak öğrencilerin öncelikle teoriye dönük alınan bilgilerinin bu geziler sonucunda pekiştirilmesine katkı sağladıklarını aktardı. Prof. Dr. Özkul, bu tarz etkinliklere önem verdiklerini ifade ederek öğrencilerin daha donanımlı bir şekilde mezun olmalarını istediklerini belirtti.