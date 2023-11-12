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YDÜ Gazetecilik Bölümü’nün düzenlediği “Medya Gezisi” ile geleceğin gazetecileri medya sektörünü yakından gözlemledi !

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Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nün düzenlediği “Medya Gezisi” ile geleceğin gazetecileri medya sektörünü yakından gözlemledi !
YDÜ Gazetecilik Bölümü’nün düzenlediği “Medya Gezisi” ile geleceğin gazetecileri medya sektörünü yakından gözlemledi !

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü, düzenlediği “Medya Gezisi” etkinliği ile gazetecilik eğitimi alan tüm öğrencilerine medya sektörünün daha yakından tanıttı.  Öğrenciler, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK), Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) ve Bağımsız Medya Grubu’nu gezerek medya sektörü ve işleyişi hakkında fikir sahibi oldu.

Alanında uzman birçok isimle tanışan öğrenciler; Türk Ajansı Kıbrıs Genel Müdürü Fehmi Gürdallı, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Yayın Planlama ve Denetleme Amiri Fezile Aziz, BRT Uluslararası Programcısı Can Gazi, TV Haber Sorumlusu Ayşe Denizoğlu ve Bağımsız Gazete Haber Müdürü Ergül Ernur’a merak ettikleri soruları sorarak birçok konu hakkında bilgi edindi.

Haber merkezleri ve stüdyolar ziyaret edildi

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencilerinin “Medya Gezisi” etkinliğinin ilk durağında öğrenciler; Türk Ajansı Kıbrıs Genel Müdürü Fehmi Gürdallı tarafından ajansın çalışma prensipleri, çalışma yöntemleri ve ajans haberciliğinin çalışma sistemi hakkında bilgiler edindi. Devlete bağlı kurumların sisteminden ve gündemdeki haberleri takip sistemlerinden bahseden Fehmi Gürdallı, haber hazırlama ve yayınlama süreçlerinde uluslararası etik değerlere sıkı sıkıya bağlı kalındığının altını çizdi.

İkinci ziyaretlerini Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’na gerçekleştiren öğrenciler; BRTK haber merkezi, BRTK televizyon ve radyo stüdyoları hakkında bilgiler edindi. BRTK televizyon haber merkezine gerçekleştirilen ziyarette konuşan TV Haber Sorumlusu Ayşe Denizoğlu, BRT’nin kamu yayıncılığı yapan bir kurum olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin çıkarlarını koruma ve tanıtımını esas alan bir yayın politikasına sahip olduklarını vurguladı.

Öğrenciler, dijital yayıncılık hakkında da fikir sahibi oldu

Düzenlenen etkinliğin üçüncü ve son kısmında ise öğrenciler, dijital medya alanında faaliyetlerini sürdüren Bağımsız Medya Grubu’nu ziyaret etti.

Büyük bir çoğunluğu geleneksel gazetelerden gelen bir ekiple dijital alanda faaliyet gösterdiklerini belirten Bağımsız Gazete Haber Müdürü Ergül Ernur, kurum bünyesinde bir internet gazetesi bir de web TV bulunduğunu belirtti. İnternet yayıncılığının avantaj ve dezavantajlarına da değinen Ergül Ernur, özel içerik üretimine önem verdiklerini,  gerek gündeme dair, gerekse özel haber içerikleriyle okuyucuyla buluştuklarını belirtti.

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