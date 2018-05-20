YDÜ, Güzel Sanatlar Ve Tasarım Fakültesi Plastik Sanatlar Bölümü Dr. M. Mesut Çelik’i Konuk Etti…

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, İletişim Fakültesi Turuncu Salon’da gerçekleştirilen etkinlikte, öğretim görevlisi Dr. M. Mesut Çelik, Temel Sanat Eğitimi deneyimlerini örnek uygulamaların görsellerinden faydalanarak bilgiler paylaştı.

Dr. Yücel Yazgın; “Öyle Birimler Seçiniz Ki, Yeniler Yaratmak İçin En Geniş Alternatifleri Sizlere Sunsun”

Plastik Sanatlar Bölüm Başkanı Dr. Yücel Yazgın ise öğrencilere “öyle birimler seçiniz ki, yeniler yaratmak için en geniş alternatifleri sizlere sunsun ve bu alternatifli üretimlerde kesinlikle sizin kimliğiniz olsun” mesajını verdi.

Konuşmasının devamında, bilgi ve deneyimlerini paylaştığı için M. Mesut Çelik’e teşekkür edern Dr. Yazgın, , aynı zamanda Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Plastik Sanatlar Bölümü, Grafik Tasarım Bölümü, Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü öğrencileri ile öğretim elemanlarına ve diğer katılımcılara teşekkürlerini sundu. Seminer sonunda Plastik Sanatlar Bölüm Başkanı Dr. Yücel Yazgın, M. Mesut Çelik’e katılım belgesini takdim etti.