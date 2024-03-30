YDÜ İnönü ve Uludağ Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzaladı

Yakın Doğu Üniversitesi, Türkiye’nin köklü yükseköğretim kurumlarından İnönü Üniversitesi ve Bingöl Üniversitesi ile imzaladığı protokoller ile uluslararası iş birliği ağını güçlendirmeye devam ediyor

Üniversite rektörlerinin katılımı ile düzenlenen protokol töreninde Yakın Doğu Üniversitesi ve İnönü Üniversitesi arasında akademik iş birliği protokolü imzalanırken, Bingöl Üniversitesi ile devam eden protokol yenilendi. Yakın Doğu Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’nin yürürlükte olan iş birliği protokolü kapsamında ortak proje olarak geliştirdiği çocuklarda görülen nadir metabolik hastalıkların genetik nedenlerini saptayacak tıbbi tanı kiti projesinde de son aşamaya gelindiği açıklandı.

Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin düzenlediği “Oruç ve Sağlık” paneline katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelen İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak ve Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Türkiye ve KKTC yükseköğretimini güçlendirecek akademik iş birliği protokolleri imzalandı. Yakın Doğu Üniversitesi ile iş birliği protokolü devam eden İstanbul Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar da aynı saatlerde Yakın Doğu Üniversitesi’nin kardeş üniversitesi Girne Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı.

Rektörleri bir araya getiren protokol töreninde Yakın Doğu Üniversitesi ve İnönü Üniversitesi arasında akademik iş birliği protokolü imzalanırken, Bingöl Üniversitesi ile devam eden protokol yenilendi. Yakın Doğu Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi yürürlükte olan iş birliği protokolü kapsamında önemli çalışmalar yapılmaya devam ediyor.

Kültürel ve sosyal etkileşim arttırılacak, ortak eğitim programları oluşturulacak!

Üniversiteler arası bilgi ve deneyim paylaşımını çeşitli projelerle artıracak olan protokoller, kurumlar arası iş birliği ve entegrasyonu güçlendirecek. Protokoller kapsamında, üniversiteler arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları, ortak araştırma projeleri ve akademik etkinliklerin yapılması hedefleniyor. Aynı zamanda kültürel ve sosyal etkileşimi artırmak, ortak eğitim programları oluşturmak da protokollerin önemli hedefleri arasında yer alıyor.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Bu iş birliklerine imza atmaktan büyük bir onur ve gurur duyuyoruz.”

Protokol imza töreninde konuşan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, üniversiteler arasında geliştirilen iş birliklerinin bilimsel üretimde önemli bir katalizör görevi gördüğünü vurgulayarak “Bu iş birlikleri, farklı disiplinlerden ve coğrafyalardan gelen akademisyenleri bir araya getirerek farklı bakış açılarını, deneyimleri ve uzmanlıkları birleştirme fırsatı sunuyor. Diğer yandan, araştırma projelerinin kapsamını genişleterek daha derinlemesine, kapsamlı sonuçlar elde etmeye de olanak sağlıyor” ifadesini kullandı. “Üniversiteler arası uluslararası iş birlikleri, bilimsel gelişmeyi hızlandırır, yenilikleri teşvik eder” diyen Prof. Dr. Şanlıdağ, “Türkiye’nin köklü üniversitelerinden İstanbul Üniversitesi, İnönü Üniversitesi ve Bingöl Üniversitesi ile yaptığımız iş birlikleri de bilimsel üretimimizi güçlendirerek Türkiye ve KKTC yükseköğretimi arasındaki dayanışmaya da güç katacak. Aynı vizyonu ve bakışı paylaşan değerli mevkidaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Prof. Dr. Şanlıdağ, “İstanbul Üniversitesi ile nadir hastalıkların tanısında kullanılacak yeni bir kit geliştirme projemiz devam ediyor. Aynı şekilde Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile de kit geliştirme projemizin sonuna yaklaştık. Diğer yandan, Ankara Üniversitesi ve Ege Üniversitesi ile de geçtiğimiz haftalarda protokol imzaladık. Bugün, İnönü Üniversitesi ve Bingöl Üniversitesi ile de iş birliği için imza atmaktan büyük bir onur duyuyoruz” dedi.

Prof. Dr. Ahmet Kızılay: “Yakın Doğu Üniversitesi; uluslararası başarıları, öğrenci sayısı, kapasitesi, verdiği uluslararası eğitim, mezun sayısı ve çok yönlü fakülteleri ile örnek gösterilecek bir üniversitedir.”

İmza töreninde, Yakın Doğu Üniversitesi’nin eğitim ve bilimsel çalışmalarıyla hem KKTC hem de Türkiye ve dünyada çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, “Yakın Doğu Üniversitesi; uluslararası başarıları, öğrenci sayısı, kapasitesi, verdiği uluslararası eğitim, mezun sayısı ve çok yönlü fakülteleri ile örnek gösterilecek bir üniversitedir” dedi. 1975 yılında kurulan ve Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden biri olan İnönü Üniversitesi’nin yarım asırlık tarihi olduğunu da anımsatan Prof. Dr. Ahmet Kızılay, “Yakın Doğu Üniversitesi ile bundan sonraki çalışmalarımızda çok güzel başarılara imza atacağımıza inanıyoruz” şeklinde konuştu.

İnönü Üniversitesi’nin sağlık alanında başarılı çalışmalara imza attığını belirten Prof. Dr. Ahmet Kızılay, “Güçlü olduğumuz alanlarda her zaman Yakın Doğu Üniversitesi’ne destek vermek, Yakın Doğu Üniversitesi’nin de güçlü olduğu alanlarda her zaman destek almak isteriz. Bu iş birliği bizim için önemli bir başlangıç. Yakın Doğu Üniversitesi ile öğrenci ve öğretim üyesi değişiminin yanı sıra ortak birçok proje geliştirebileceğimize inanıyorum” dedi.

Prof. Dr. İbrahim Çapak: “Tecrübelerimizi paylaşmak ve iş birliklerimizi daha da güçlendirmek adına protokolümüzü yenilemekten büyük bir mutluluk duyuyoruz.”

İmzalanan protokole kurumu adına imza koyan Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak ise; Yakın Doğu Üniversitesi ile olan iş birliklerinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Yakın Doğu Üniversitesi, sadece Kıbrıs’ta değil dünya genelinde güçlü bir üniversite konumunda. Uluslararası alanda birçok başarıya imza atan ve akademik yayınlarda önemli bir başarı grafiğine sahip” dedi. Bingöl Üniversitesi’nin; tarım, havza, arı ve endemik bitkiler konularında öncü bir üniversite olarak Türkiye’de önemli bir yere sahip olduğunu belirten Prof. Dr. İbrahim Çapak, “Arıcılık alanında yüksek lisans ve doktora programları ile öne çıkan, Türkiye’de benzersiz bir konuma sahip olan üniversitemiz, arı kompleksi ile de dikkat çekiyor. Tecrübelerimizi paylaşmak ve iş birliklerimizi daha da güçlendirmek adına, Yakın Doğu Üniversitesi ile olan iş birliklerimizin devam etmesinden memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Kendisinin de bir dönem Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığını yürüttüğünü de hatırlatan Prof. Dr. İbrahim Çapak, “Yakın Doğu Üniversitesi kampüsüne geldiğimde kendimi evimde gibi hissediyorum. Gönül bağlarımız hiçbir zaman kopmadı” dedi.